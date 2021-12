Elon Musk Człowiekiem Roku tygodnika Time. "To inspiracja"

Jeden dzień bez Elona Muska w globalnej sieci, to dzień stracony. Jego fani mówią nawet, że sprzedał wszystkie domy i mieszka w internecie. Szef SpaceX i kilku technologicznych firm niewątpliwie pcha do przodu postęp ludzkości w wielu dziedzinach życia, największe rewolucje dopiero mają nadejść. To powrót na Księżyc i pierwszy lot na Marsa.

"[...] Za tworzenie rozwiązań kryzysu egzystencjalnego, za ucieleśnienie możliwości i niebezpieczeństw ery tytanów technologii, za kierowanie najbardziej śmiałymi i destrukcyjnymi transformacjami społeczeństwa, Elon Musk jest Człowiekiem Roku 2021 magazynu Time" - wyjaśnił magazyn Time.



Władze tygodnika Time uważają, że Elon Musk przeszedł ogromną drogę, która uczyniła z niego najbogatszego człowieka świata. Urodził się w Pretorii w RPA, ale osiedlił się w Stanach Zjednoczonych i spełnił swój amerykański sen. Na każdym etapie swoich zmagań może być wzorem do naśladowania. Praktycznie wszystkie jego firmy dobrze prosperują i dzięki ich produktom, Musk ma wpływ na wiele gałęzi rozwoju ludzkości.

Elon Musk z tytułem Człowieka Roku tygodnika Time dołączył do tak znanych osobistości jak: Jan Paweł II, Ronald Reagan, Albert Einstein czy załoga Apollo 8. Oczywiście, wśród nich są osoby, które w historii przysporzyły cywilizacji wielu cierpień, jak: Adolf Hitler czy Józef Stalin, ale niewątpliwie wszystkie te osoby wywarły ogromny wpływ na społeczeństwa i dlatego otrzymały taki tytuł.