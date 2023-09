Raport mówi o tym, że jedna z testowych małp została poddana eutanazji i nastąpiło to po kilku miesiącach od wszczepienia implantu Neuralink. Stan zwierzęcia uległ pogorszeniu i zdecydowano się na jego uśmiercenie. Mózg małpy krwawił, a implant pozostawił "ogniskowo postrzępione części jej kory mózgowej". Zwierzę zaczęło uciskać głową o podłogę, czym zapewne sygnalizowało ból. Ponadto skubała implant i to dowodzi tego, że powodował on u niej dyskomfort. Z czasem jej stan uległ pogorszeniu i doprowadziło to m.in. do występowania trzęsawek.

Inna małpa miała zostać uśpiona po tym, jak jej implant uległ poluzowaniu. Pracownicy firmy twierdzą, że zwierzęta były chore. Sam Elon Musk już wcześniej ujawnił, że wybierano właśnie małpy w starszym wieku, które i tak z czasem czekała śmierć.

Neuralink będzie testowany na ludziach

Sprawa została ponownie nagłośniona po tym, jak Elon Musk zapowiedział testy Neuralink na ludziach. Obecnie są szukani pierwsi ochotnicy, którzy dadzą sobie dobrowolnie wszczepić implanty do mózgu. Na oficjalnym koncie projektu w serwisie X udostępniono komunikat o następującej treści:

"Z radością ogłaszamy, że rozpoczęła się rekrutacja do naszego pierwszego badania klinicznego na ludziach!" - czytamy w oświadczeniu na koncie Neuralink w serwisie X.

Warto dodać, że niedawno pojawiły się informacje na temat połączenia danych z Tesli, Neuralink i X. Ma to pozwolić na wytrenowanie nowego, potężnego modelu sztucznej inteligencji.