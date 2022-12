Przejęcie Twittera pasmem problemów

Nie jest tajemnicą, że przejęcie Twittera rozpoczęło pasmo problemów Elona Muska na wielu płaszczyznach. Największym jest sam portal społecznościowy, który zdaje się pogrążać w spirali rosnącej niechęci użytkowników oraz reklamodawców. To z kolei prowadzi do jeszcze większego pogorszenia się rentowności — widać to na przykładzie firm rezygnujących z umieszania swoich reklam w serwisie.

Alternatywą dla wszystkich staje się na przykład Mastodon, o którym pisaliśmy we wtorek. Konkurencyjna dla Twittera platforma regularnie odnotowuje przypływ użytkowników, a ostatni kwartał 2022 roku był prawdziwie rekordowym, kiedy to do serwisu przybyło ponad 2 miliony nowych osób.

To jednak nie koniec problemów. Oberwało się również innym firmom Muska jak na przykład Tesli. W ciągu ostatniego miesiąca akcje firmy potaniały o niemal 18%, a gdy weźmiemy pod uwagę minione półrocze, to zauważymy spadek o ponad 41%. Inwestorzy mają przecież poważne powody do niepokoju — Musk zajmuje się zarządzaniem Teslą, Twitterem, SpaceX, Boring Company i Neuralinkiem jednocześnie.

Mit się posypał?

Jest jeszcze jedna rzecz, o której należy wspomnieć, a jednocześnie jest ona trudna do wykazania w bezwzględnych wartościach. Chodzi o popularność i poparcie. Chociaż Elon Musk i jego pozycja nie wynikają z żadnego demokratycznego mandatu, a działania miliardera są popieranie pieniędzmi, to nie da się nie zwrócić uwagi na zmianę nastawienia ludzi do jego osoby.

Nie tak dawno Musk był przecież uznawany za sympatycznego i ekscentrycznego wizjonera, który może zmienić świat na lepsze. Powstał swego rodzaju mit, przyrównujący go do fikcyjnego Tony’ego Starka znanego z komiksów i filmów Marvela o Iron Manie. Pasmo porażek i szalenie dziwnych decyzji skutecznie to zburzyły.