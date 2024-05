Elon Musk zabrał głos w sprawie UFO. W tle SpaceX i Starlink

Elon Musk w tym tygodniu wypowiedział się w trakcie wydarzenia Milken Institute Global Conference 2024 w Hotelu Beverly Hilton. Założyciel Tesli i SpaceX wziął udział w panelu zatytułowanym "Jak ocalić ludzkość i inne lekkie tematy". W trakcie przemówienia wspomniał o własnych doświadczeniach z UFO.

Elon Musk o UFO: nie widziałem

Michael Milken zapytał Elona Muska m.in. o odczucia związane z motywem otwierającym z filmu Star Trek, gdzie misją statku kosmicznego Enterprise jest "poszukiwanie nowych form życia i obcych cywilizacji". Założyciel SpaceX skwitował to słowami: "Tak, taki jest pomysł".

Elon Musk dodał jednak, że pomimo wielu wysiłków ludzkości związanych z szukaniem obcych cywilizacji, na razie nie udało się znaleźć dowodów na ich istnienie. Ponadto dodał, że osoby wierzące w obecność obcych wśród nas to często te same, które twierdzą, że nie polecieliśmy na Księżyc, co spotkało się z uśmiechem publiczności.

Założyciel SpaceX stwierdził, że nie widział UFO i nie ma też dowodów na istnienie obcej cywilizacji wśród nas. Jako przykład podał własne doświadczenia związane z satelitami Starlink.

Satelity SpaceX z konstelacji Starlink nie natrafiły na UFO

Musk twierdzi, że sieć satelitów Starlink liczy już około 6 tys. sztuk i żadna z nich na razie nie miała bliskiego spotkania z UFO. Dlatego uważa, że nie ma na to żadnych dowodów.

Same Starlinki wykonały w ciągu ostatnich lat mnóstwo manewrów korygujących, które pozwoliły uniknąć zderzenia na orbicie. Tylko w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 30 listopada 2023 r. było to ponad 24 tys. zmian, które zapobiegły uderzeniu, ale nie z UFO.



Założyciel SpaceX nie jest jednak zupełnie jednostronny w temacie obcych i dodał, że jeśli ktoś ma na to dowody, to chętnie go posłucha.

Elon Musk o ludzkości jako cywilizacji

Założyciel SpaceX wspomniał również o ludzkości. W trakcie panelu padły następujące słowa.

Powinniśmy myśleć o cywilizacji ludzkiej jak o małej świeczce w ogromnej ciemności. I powinniśmy zrobić wszystko, co możliwe, aby zapewnić to, że świeca nie zgaśnie. Elon Musk w trakcie Milken Institute Global Conference

Tutaj Elon Musk oczywiście ma na myśli ekspansję ludzkości w takim kierunku, aby zapewnić jej istnienie również poza Ziemią. Szef SpaceX niejednokrotnie powtarzał, że musimy stać się gatunkiem multiplanetarnym i planuje rozpocząć kolonizację kosmosu od Marsa.