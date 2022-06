Technologie sztucznej inteligencji nie są obce Elonowi Muskowi. Na co dzień ma z nimi styczność w Tesli, która już w przyszłym roku ma zapewnić szczęśliwym posiadaczom tych aut w pełni autonomiczną jazdę po miastach. Miliarder ma jednak o wiele większe plany związane z tą technologią.

Elon Musk zabrał głos w debacie dotyczącej tematu sztucznej inteligencji z prawdziwego zdarzenia, czyli takiej, która będzie dorównywała swoim umiejętnościom umysłowi ludzkiemu. Może wydawać się, że to wciąż jest pieśń przyszłości, ale szef SpaceX sądzi coś zupełnie innego.

Elon Musk przełom w rozwoju sztucznej inteligencji (AGI)

Napisał on na Twitterze: "2029 wydaje się być rokiem przełomowym. Byłbym zdziwiony, gdybyśmy do tego czasu nie mieli AGI. Miejmy nadzieję, że ludzie na Marsie też". Musk tym samym uznał, że w 2029 roku na świecie będzie tak zaawansowana technologia, że stanie się dostępna dla ludzi prawdziwa sztuczna inteligencja, o jakiej marzy wielu futurystów.

Musk zapowiedział, że jeszcze w tym roku zaprezentuje pierwszy prototyp Tesla Bot, czyli pierwszego swojego androida. Armia takich robotów ma pracować w fabrykach, ale też takie urządzenia mają stać się przyjaciółmi ludzi. Miliarder chciałby też wysłać je na Marsa, by rozpoczęły długotrwały proces kolonizacji.

Prawdziwa sztuczna inteligencja w bazach na Marsie

Plany miliardera sięgają jeszcze dalej. Wraz z naukowcami ze swojej firmy Neuralink, chce stworzyć pierwsze interfejsy mózg-komputer, dzięki którym będzie można połączyć ludzi z maszynami, komputerami czy internetem, docelowo zmieniając nas w cyborgi.

Niestety, Gary Marcus, ekspert od SI uważa, że nie ma najmniejszych szans na to, by w 2029 roku pojawiła się tak zaawansowana sztuczna inteligencja. Musk doczekał się nawet od niego riposty: "W 2029 sztuczna inteligencja nie będzie mogła oglądać filmu i mówić dokładnie, co się dzieje. W 2029 AI nie będzie w stanie przeczytać powieści i rzetelnie odpowiedzieć na pytania dotyczące fabuły. W 2029 AI nie będzie mogła pracować jako kompetentny kucharz w dowolnej kuchni".

Sam Musk, jak i również wielu naukowców z NASA, uważają, że jedyną drogą do przetrwania ludzkości na Ziemi w obliczu coraz szybszego postępu technologicznego, a także kolonizacji Czerwonej Planety, jest połączenie ludzi z robotami. Wówczas sztuczna inteligencja i zaawansowane roboty będą pod naszą pełną kontrolą i nie zgotują nam zagłady, czego obawiał się np. Stephen Hawking.