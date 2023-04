Ich łupem padło 436 iPhone’ów, sporo iPadów i Apple Watchy. Obyło się bez wynoszenia komputerów i nic dziwnego - stosunek wagi do ceny był widocznie niekorzystny. Łączna wartość skradzionych przedmiotów wyniosła około pół miliona dolarów. Trzeba przyznać, że wybierając między sklepem Apple a bankiem, ta pierwsza opcja jest znacznie bardziej kusząca - nie było ochrony, nikt nie strzelał, dało radę bez otwierania sejfu. Istny raj dla złodzieja!

Nigdy bym nie podejrzewał, że sąsiadujemy ze sklepem Apple Store. To był otwór o wymiarach 24 na 18 wycięty w ścianie w miejscu, które wydaje się być zapleczem sklepu Apple. Nie miałem pojęcia, że jesteśmy tak blisko lub obok nich. Eric Marks, kierownik regionalny Seattle Coffee Gear

Bez strat w ludziach, jedynie w sprzęcie

Sklep podczas trwania napadu był zamknięty, przez co nie znajdował się w nim żaden pracownik - tym samym nikt nie został ranny ani poszkodowany. Jedyne poniesione straty (poza sprzętem oczywiście) to wyłamane drzwi do sklepu z kawą i dziura w ścianie łazienki.

Co złodzieje mogą zrobić z kradzionymi przedmiotami? Najpewniej będą chcieli się ich jak najszybciej pozbyć, sprzedając je nieświadomym osobom. Potencjalnych nabywców szybko spotka niemiła niespodzianka. Każdy z telefonów i gadżetów był nowy, dlatego producent będzie mógł je zdalnie zablokować, uniemożliwiając dalsze korzystanie. Ktoś się pewnie mocno zdziwi, gdy rano nie zadzwoni budzik, a iPhone da znać, że został skradziony.

Jabłko przyciąga, wszak to zakazany owoc

Od razu przypomina się sytuacja pewnego drobnego handlarza internetowego, który zaopatrywał swój sklep w produkty Apple, kupując je u źródła. Pewnego razu wychodząc ze sklepu z reklamówką pełną sprzętu firmy, zarobił siarczysty cios w twarz, a zakupione towary zostały mu odebrane.

Wtedy również mowa była o zaplanowanej akcji, ponieważ sprzedawca wybierał takie godziny na wyprawy do sklepu, w których natężenie ruchu było najmniejsze, chcąc nie rzucać się za bardzo w oczy. To go nie uchroniło, przez co stracił sprzęt o wartości tysięcy dolarów. Tak, miało to miejsce w USA - a jakże.

Polecamy na Antyweb | Fashion Week w metaverse okazał się porażką. Nawet wielkie firmy nie wzbudziły zainteresowania