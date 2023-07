Facebook jest już płatny. Ile kosztuje i kto musi wyłożyć kasę?

Spis treści: 01 Masz Facebooka? Szykuj kasę

02 Meta Verified, czyli płatny Facebook

03 Weryfikacja na Facebooku. Ile kosztuje?

Masz Facebooka? Szykuj kasę

Od lat podczas rejestrowania konta na Facebooku witał nas komunikat mówiący o tym, że korzystanie z serwisu jest i zawsze będzie darmowe. W rzeczy samej tak było, a konto na Facebooku można było założyć od ręki i to bez ponoszenia żadnych kosztów. Tak będzie nadal, ale nie oznacza to, że Meta nie da nam możliwości wydania swoich ciężko zarobionych pieniędzy. Oto do popularnej platformy zawitała zapowiadana weryfikacja.

O płatnej weryfikacji na Facebooku pisaliśmy w lutym tego roku, kiedy to Mark Zuckerberg zapowiedział chęć wdrożenia do serwisu nowej usługi. Ta zapowiadana jako nowa jakość w korzystaniu z platformy okazała się być niczym innym jak specjalną weryfikacją profilu, za którą trzeba zapłacić. Co ciekawe, idea ta powstała w okresie, gdy spora część użytkowników Twittera bardzo nieprzychylnie wypowiadała się na temat weryfikacji wprowadzonej na Twitterze. Jak widać nastroje społeczne i rachunek ekonomiczny nie idą w parze.

Meta Verified, czyli płatny Facebook

Usługa weryfikacji na Facebooku (i Instagramie również) będzie jednak czymś innym, niż niebieski znaczek na Twitterze. Wszystko dlatego, że zawierać będzie bonusy, ale dodatki nie powstaną kosztem użytkowników mających bezpłatne konta. W ich przypadku funkcjonalność ma pozostać na takim samym poziomie, jak do tej pory. Na co mogą liczyć osoby zweryfikowane? Korzyści jest kilka:

Weryfikacja konta pokaże społeczności, że faktycznie jesteśmy tymi, za kogo się podajemy

Specjalna ochrona konta przed podszywaniem się

Dostęp do ekskluzywnych funkcji w relacjach, rolkach i treściach udostępnianych na Facebooku i Instagramie

Bezpośredni kontakt i pomoc dotyczące naszego konta

Zwiększony zasięg

Mamy zatem do czynienia z fakultatywną funkcją, której nie oprą się marki i duże profile chcące docierać do jak największej rzeszy odbiorców. Sam punkt dotyczący lepszych zasięgów sugeruje jasno - chcesz docierać do jak największej liczby osób? Zapłać za weryfikację!

Zdjęcie Opis usługi Meta Verified. / Meta / materiał zewnętrzny

Weryfikacja na Facebooku. Ile kosztuje?

Chociaż Meta Verified (bo tak nazywa się usługa) nie jest jeszcze dostępna w Polsce, to już można zapisać się do swego rodzaju kolejki. Poza informacjami na temat dodatków i zalet uzyskiwanych poprzez weryfikację, poznaliśmy również cenę tej usługi. Nie jest to opłata symboliczna, a na dodatek jej koszt różni się w zależności od tego, na której platformie dokonamy zakupu.

Weryfikacja na Facebooku i Instagramie będzie kosztować ok. 65 złotych w przypadku zakupu na komputerze lub poprzez przeglądarkę. Drożej, bo aż 80 złotych będzie kosztować weryfikacja na urządzeniach z Androidem i iOS. Wszystko przez opłaty, jakie pobiera odpowiednio Google i Apple za transakcje przeprowadzane na swoich platformach. Koszt jest oczywiście miesięczny.