FBI ostrzega: Unikaj stacji ładowania na lotniskach i centrach handlowych

Jak zauważa w swoim raporcie oddział Federalnego Biura Śledczego z Denver, przestępcy odkryli, w jaki sposób można wykorzystać publiczne porty USB do zainstalowania złośliwego oprogramowania i innych rodzajów oprogramowania monitorującego na podłączonych urządzeniach mobilnych. Chociaż może to być mniej wygodne, FBI zaleca noszenie własnej ładowarki i kabla USB oraz korzystanie ze standardowego gniazdka elektrycznego, jeśli potrzebujemy podładować nasz sprzęt w miejscu publicznym.

Ładowanie smartfona na lotnisku. FBI odradza

Co ciekawe, ostrzeżenia o takim zagrożeniu pojawiają się od lat, ale nawet eksperci nie byli do końca przekonani, że są one poważne - niemniej Federalna Komisja Łączności (FCC) już w 2021 roku informowała o niebezpieczeństwie związanym z korzystaniem z publicznych stacji ładowania. Teraz FBI twierdzi, że zainfekowane porty USB mogą ładować oprogramowanie, które może blokować urządzenie lub kraść hasła i inne poufne informacje.



