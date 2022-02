Rosja rozpoczęła w czwartek operację wojskową na Ukrainie, a międzynarodowa uwaga została skierowana na Europę Wschodnią. Jedną z konsekwencji inwazji jest zamknięcie ukraińskiej przestrzeni powietrznej dla lotów komercyjnych.

To spowodowało problemy na jednej z najpopularniejszych stron śledzących loty cywilne. Flightradar24.com od kilku godzin serwis nie działa. Nie można uzyskać dostępu do strony głównej, a także do wszystkich innych usług.

W tej chwili na Flightradar24 jest 20-krotnie większy ruch niż normalnie. Serwis komunikuje się z użytkownikami na Twitterze i pracuje nad rozwiązaniem problemów z dostępem.

Ruch na niebie można śledzić w innych serwisach.