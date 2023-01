Francuzi ogrzeją nas dźwiękiem. Nowatorskie rozwiązanie w pompach ciepła niebawem pojawi się na rynku

Do poprawnego działania tradycyjnych pomp ciepła potrzebne są czynniki chemiczne (płyny), które mogą przekazywać ciepło poprzez parowanie i skraplanie, oraz instalacje, gdzie taki proces będzie zachodził. By całość mogła poprawnie działać, należy dostarczyć odpowiednią ilość energii elektrycznej.

Dźwięk zamiast czynnika chłodniczego

Francuska firma Equium opracowała rdzeń pompy ciepła, który działa w oparciu o fale akustyczne, aby podgrzać powietrze. Dzięki współpracy z inną firmą, która integruje go z pozostałą częścią instalacji, powstaje rozwiązanie dedykowane do zastosowań mieszkaniowych.

Według informacji, które przekazuje francuski startup, nowatorska pompa ciepła może wytwarzać wyższą temperaturę niż tradycyjne pompy ciepła, bez stosowania czynników chłodniczych. Zamiast tego, głośniki zasilane energią elektryczną wytwarzają fale akustyczne w zamkniętym zbiorniku wypełnionym helem pod ciśnieniem 30 barów. Fala akustyczna powoduje sprężanie i rozprężanie gazu. Rdzeń pompy wypełniony jest wodą, która pozwala na przekazywanie wytworzonego ciepła.

Fala akustyczna wykonuje pracę sprężania i rozprężania gazu, który wytwarza odpowiednio ciepło lub zimno. powiedział Philippe Loyer z Equium w rozmowie z magazynem pv.

Pompa dzięki użyciu dźwięku pozwala generować ciepłą wodę użytkową o temperaturze nawet 80 st. C. Philippe Loyer, menedżer produktu w Equium twierdzi, że jedną z kluczowych zalet jest akustycznej pompy ciepła, w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami wykorzystującymi czynniki chłodnicze, jest możliwość wytwarzania bardzo wysokich lub niskich wartości temperatury.

W naszym rdzeniu hel pozostaje w postaci gazowej. Ponieważ hel pozostaje gazem do temperatury -200°C, możemy osiągnąć wyższe temperatury wewnątrz rdzenia naszej pompy ciepła. Philippe Loyer, Equium

Pompa ciepła pracować ma ze wszystkimi zewnętrznymi źródłami ciepła, łącznie z powietrzem o temperaturze w zakresie temperatury -15 do 50 st. C. Ze względu na wypełnienie rdzenia wodą, całość najlepiej sprawdzi się jako wodna lub gruntowa pompa ciepła. Ale dzięki możliwości wyposażenie urządzenia w wentylator, który przekaże ciepło z powietrza do wody, sprawdzi się również jako powietrzna pompa ciepła.

Francuska pompa ciepła jest w stanie wytworzyć od 3 do 4 kW ciepła, na każdy kilowat zużytej energii. Firma informuje, że planuje od 8 kW do 10 kW mocy cieplnej dla rdzenia pompy. Ma mieć przy tym 30-letnią żywotność i być łatwa w instalacji.

Czy urządzenie oparte na dźwięku będzie głośne?

Equium twierdzi, że ich system jest niemal całkowicie bezgłośny, mimo że do wytwarzania energii wykorzystany został głośnik. Poziom hałasu jest niższy niż 30 dB, czyli głośność szeptu.

Dźwięk wytwarzany przez nasz system pozostaje zamknięty w rdzeniu, więc nie słychać go z zewnątrz. Philippe Loyer, Equium

Firma przeprowadza obecnie testy urządzenia. Na rynku ma się pojawić pod koniec 2023 roku.

