Globalna awaria Microsoftu. Jedna firma zatrzymała pół świata

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowki przekazał w platformie X, że w kraju nie doszło do większych problemów powstałych w wyniku ogromnej awarii Microsoftu. Baltic Hub był prawdopodobnie jego największą ofiarą, choć warto też wspomnieć o usterkach systemów linii lotniczych Ryanair i Wizz Air. Nie działają odprawy online. Karty pokładowe można dostać na lotniskach.

Przy okazji do dodatkowych problemów doszło w aplikacjach i usługach należących do rodziny Microsoft 365. Główną przyczyną tych błędów była "zmiana konfiguracji części naszych obciążeń backendu platformy Azure" - wyjaśnia gigant z Redmond.

Świat polega na rozwiązaniach jednej firmy i to błąd

Niemal cały zachodni świat, gdzie stosuje się różnego rodzaju systemy operacyjne, korzysta z rozwiązań Microsoftu, które cieszą się dobrą opinią oraz niezawodnością. Sytuacja z dzisiejszego ranka pokazuje jednak, że poleganie na technologiach dostarczanych przez jednego producenta może mieć fatalne skutki. Być może będzie to lekcja, która doprowadzi do pomyślenia o dywersyfikacji, co również będzie miało ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa.

Dzisiejszy świat jest zdominowany przez nowe technologie, które ułatwiają nam codzienne życie. Z drugiej strony zaistniała awaria pokazuje, jak jesteśmy bezbronni w momencie wystąpienia problemów na tak dużą skalę.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że część ekspertów uważało to za atak hybrydowy, a być może tylko wstęp do tego, co może nas czekać w przyszłości. Specjaliści twierdzą, że warto to potraktować w roli ostrzeżenia ze strony Rosji oraz Chin i nie wiemy, co przyniesie jutro. Choć firma twierdzi, że sedno problemu było inne.



Skutków awarii nie da się usunąć jednego dnia

Dzisiejsza awaria miała ogromny rozmiar i dotknęła mnóstwo instytucji oraz firm. Eksperci nie pozostawiają złudzeń i jej skutków nie da się usunąć w jedną godzinę czy dzień. Co prawda liczne systemy przywrócono już do działania, ale same skutki będą jeszcze odczuwalne przez jakiś czas. Zwłaszcza, jeśli rzeczywiście byłby to atak hakerski.

Mielibyśmy do czynienia z bardzo drobiazgowo zaplanowaną i precyzyjnie wycelowaną akcją. Na pewno trzeba uważnie przyglądać się tej sytuacji. komentuje Kamil Sadkowski, analityk laboratorium antywirusowego ESET

Sadkowski dodaje, że tego typu akcja z pewnością nie jest ostatnią. Zbyt duże zaufanie do nowych technologii powoduje, że jesteśmy od nich za bardzo zależni. Mają one wpływ na różne sektory gospodarki i to niesie ze sobą zagrożenia, które mogą być skutkami podobnych do dzisiejszej awarii.

Odbiło się to też negatywnie na akcjach firmy CrowdStrike, której oprogramowanie doprowadziło do awarii. Jej akcje spadły o blisko 14 proc. Natomiast konkurencja odnotowała w przedsesjach zyski nawet na poziomie 6 proc. Akcje Microsoftu na niemieckiej giełdzie spadły o 2 proc.