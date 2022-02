W sieci coraz więcej pojawia się informacji o udanych atakach hakerskich na duże korporacje. Nie znaczy to jednak, że cyberprzestępcy nie są zainteresowani indywidualnymi użytkownikami internetu. Wręcz przeciwnie, mamy coraz większy natłok oszustów i wyłudzaczy. Firmy zajmujące się cyberbezpieczeństwem są zdania, że lepiej zapobiegać włamaniom niż później szukać winnych.

Google z okazji dnia bezpieczeństwa w sieci udostępniło post na swoim blogu, w którym informuje, że jedno z ich nowych zabezpieczeń doprowadziło do tego, że ilość udanych włamań na konta użytkowników giganta z Mountain View znacząco się zmniejszyła.

Chodzi tu konkretnie o dwuetapową weryfikację. Jeśli logujesz się do konta Google z innego urządzenia niż twoje domyśle, zostaniesz poproszony o dodatkową weryfikację. W tym celu Google wyśle jednorazowy kod SMSem na numer telefonu przypisany do konta, przekaże go podczas połączenia głosowego lub przez skonfigurowaną aplikację mobilną.

Według oficjalnych danych, udostępnionych przez Google, w 2021 roku okno dwuetapowej weryfikacji ujrzało aż 150 milionów użytkowników usiłujących zalogować się do konta Google. Gigant z Mount View zauważa, że dzięki temu firmie udało się zminimalizować ilość przejętych kont o 50 proc. względem poprzedniego roku.

Firma zapewnia, że dwuetapowa weryfikacja to nie koniec działań mających udaremnić działalność hakerów i oszustów. Google jest jednym z najczęstszych wyborów osób potencjalnie zagrożonych atakami cyberprzestępców. Wśród ich klientów znajdują się posłowie, dziennikarze i osoby walczące o prawa człowieka. Z tego względu korporacja ogłosiła wprowadzenie Account Level Enhanced Safe Browsing, czyli trybu zapewniającego użytkownikom szeroką ochronę przed zagrożeniami znajdującymi się w sieci. Pojawi się on najprawdopodobniej już w następnym miesiącu.