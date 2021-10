Nasze nowe warszawskie biuro to inwestycja w wiedzę, którą za pośrednictwem programów edukacyjnych i szkoleń będziemy się dzielić. Po kwietniowym otwarciu regionu Google Cloud, pierwszej w Polsce infrastruktury umożliwiającej lokalne przetwarzanie danych w chmurze, kontynuujemy realizację naszej wizji, by Warszawa stała się chmurową stolicą Europy. Nasze miasto ma ogromny potencjał i zapewnia doskonałe warunki do przyciągania najlepszych ludzi w sektorze nowych technologii, by to tu właśnie pracowali i rozwijali swoje kariery

powiedziała Magdalena Kotlarczyk, szefowa Google Polska.