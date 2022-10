Google Pixel Watch. Miało być pięknie, wyszło jak zwykle

Choć Pixel Watch był prezentowany dumnie, to zdaje się nie z takim rozmachem, jak można by oczekiwać.

Co ciekawe, podczas premiery poświęcono dość sporo czasu temu, że smartwatch i telefon (ale nie tylko) mogą pasować kolorystycznie do siebie i do naszej garderoby. To... w porządku, ale to jednocześnie dość dziwny punkt wyjścia.

Być może miało to odwrócić naszą uwagę od dokładnego przyjrzenia się urządzeniu - choć sam zegarek prezentuje się bardzo ładnie i ma w sobie coś, co po prostu przyciąga wzrok, designersko raczej na plus, obawy budzą ogromne ramki wyświetlacza.

Pixel Watch - dane techniczne

Nowy Pixel Watch dostępny jest w jednym rozmiarze - jego koperta ze stali nierdzewnej ma 41 mm. Ekran ma natomiast średnicę 1.2 cala, a chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Wyświetlacz AMOLED ma gęstość pikseli na poziomie 320 ppi. W zegarku umieszczono procesor Exynos 9110, który znamy od 2018 roku. Pixel Watch ma 2 GB RAM-u i 32 GB pamięci. Urządzenie jest odporne na wodę i pyłki.

Możemy słuchać z niego muzyki podczas ćwiczeń, nawet jeśli nie mamy w pobliżu telefonu. Skoro mowa o ćwiczeniach, to oczywiście z Google Pixel Watchem możemy trenować. Co ciekawe, Pixel Watch może nam podpowiedzieć, czy jesteśmy w stanie trenować, czy może lepiej skierować się w stronę łóżka, by odpocząć. To fajna opcja, którą znamy z zegarków Garmin.

Pixel Watch wykryje także nasz upadek, co może szczególnie przydać się osobom starczym czy przewlekle chorym, automatycznie powiadomi też odpowiednie służby... ale dopiero w 2023 roku, ponieważ ta pierwsza funkcja aktualnie nie jest dostępna.

Jak długo Pixel Watch działa na jednym ładowaniu?

Mój ulubiony punkt programu w przypadku smartwatchy to bateria - tu o pojemności 294 mAh. Google twierdzi, że Pixel Watch wytrzyma... 24 godziny. Szału nie ma, zwłaszcza że może się okazać, że niewiele ma to wspólnego z prawdą.

Zegarek zmierzy nam tętno oraz EKG. Połączy się z Wi-Fi, Bluetoothem 5.0 i zapłacimy nim dzięki NFC. Działa w systemie WearOS 3.5 i ma funkcję Always-on Display.

Firma zaznaczyła również, że jego montaż jest bardzo łatwy - ponoć wystarczy przekręcić... i działa.

Ile kosztuje Pixel Watch?

Pixel Watcha można nabyć w trzech kolorach: czarnym (Matte Black), srebrnym (Polished Silver) i złotym (Champagne Gold). Kosztuje 349 dolarów za wersję z Wi-Fi, czyli około 1743 zł, i 399 dolarów za opcję z LTE, czyli jakieś 1992 zł.