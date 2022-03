Aby wesprzeć trwające właśnie wysiłki na rzecz pomocy uchodźcom przybywającym do Polski, w ramach zaangażowania w działania humanitarne dla Ukrainy, Google.org oraz pracownicy Google przekazują 2,6 miliona dolarów (ponad 10 milionów złotych) Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) - organizacji oferującej natychmiastową, bezpośrednią pomoc oraz wsparcie w ewakuacji ze stref objętych konfliktem, zapewniając transport do i z obszarów przygranicznych, a także zakwaterowanie oraz środki niezbędne do życia.

Fundusze pochodzą bezpośrednio z darowizn pracowników Google, podwojonych przez Google.org. Wysokość wsparcia będzie rosnąć wraz z przekazywaniem kolejnych darowizn w przyszłości.

Google.org przekazuje również grant w wysokości 1 miliona dolarów (blisko 4 milionów złotych) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, które jest częścią konsorcjum organizacji społecznych działających na rzecz pomocy uchodźcom i uchodźczyniom po ich przybyciu do Polski, i które składa się także z organizacji takich jak: Amnesty International (wsparcie komunikacyjne, rzecznictwo), Chlebem i Solą oraz Uchodźcy.info (wsparcie integracyjne i zakwaterowania), Helsińska Fundacja Praw Człowieka (wsparcie prawne i rzecznictwo), Stowarzyszenie Homo Faber (wsparcie integracyjne i humanitarne), Nomada Stowarzyszenie (działalność integracyjna), Fundacja Polskie Forum Migracyjne (wsparcie integracyjne i psychologiczne) oraz Dom Ukraiński (wsparcie społeczności ukraińskiej w Polsce).

- W najbliższym czasie wszyscy w Polsce będziemy musieli odpowiedzieć na szereg potrzeb uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy. Dziś potrzebują oni ciepłego kąta, ciepłego posiłku i dużo empatii. Jutro będą potrzebowali profesjonalnego wsparcia prawnego, psychologicznego, zawodowego czy językowego. Im szybciej je dostaną, tym szybciej się usamodzielnią. W ramach konsorcjum staramy się od lat w taki właśnie kompleksowy sposób wspierać uchodźców i uchodźczynie - powiedziała Marysia Złonkiewicz z organizacji Chlebem i Solą.

Równie ważne jak odpowiedzenie na wyzwania trwającego kryzysu humanitarnego będą potrzeby uchodźców i uchodźczyń z wojny w Ukrainie, którzy zdecydują się - lub będą musieli - zostać w Polsce dłużej niż kilka następnych tygodni. Dlatego Google.org utworzy również fundusz o wartości 6,5 miliona dolarów (prawie 26 milionów złotych), który zostanie przeznaczony na rzecz organizacji pozarządowych w celu sfinansowania programów pomagających uchodźcom i uchodźczyniom w przesiedleniu się i adaptacji w nowym otoczeniu.

W najbliższych tygodniach i miesiącach Google będzie współpracować z lokalnymi ekspertami i ekspertkami, aby zidentyfikować i rozwijać inicjatywy, które najlepiej odpowiedzą na zmieniające się potrzeby osób przybywających do Polski - czy to w zakresie edukacji, kursów językowych, nowych umiejętności, przystosowania zawodowego i innych.

Obecnie jako organizacje zajmujące się uchodźcami w Polsce stajemy przed ogromnym wyzwaniem. Nieść tak jak do tej pory profesjonalne wsparcie, czy to prawne, czy psychologiczne, czy integracyjne, tylko że na setki razy większą skalę, niż dotychczas. Każda pomoc jest cenna, bo zapotrzebowanie na to wsparcie będzie tylko rosnąć - mówi Paweł Cywiński z inicjatywy Uchodźcy.info.

W miarę jak zmieniają się potrzeby uchodźców i uchodźczyń, Google na bieżąco monitoruje sytuację, konsultuje się z lokalnymi partnerami oraz szuka nowych sposobów na niesienie pomocy w Polsce.