W sobotę amerykański gigant postanowił znieść cenzurę zdjęć satelitarnych przedstawiających tereny Rosji. Dzięki temu tajne bazy, rosyjskie wyrzutnie rakiet, miejsca wystrzeliwania międzykontynentalnych pocisków balistycznych, miasta widma, schrony czy nawet kosmodrom są dostępne i Internauci mogą je zobaczyć.

Wcześniej te obiekty były cenzurowane. Oczywiście wywiady państw NATO wiedziały o nich, ale były niedostępne dla zwykłych ludzi. To się jednak zmieniło. Nie znaczy to, że jest to tylko PR zagrywka i pewna ciekawostka dla ludzi. Wielu amatorów OSINTu będzie mogło skorzystać z tej niespodzianki.

Zdjęcie Najnowsze rosyjskie myśliwce Su-57 na zdjęciu satelitarnym / domena publiczna

Wsparcie Google dla zaatakowanej Ukrainy

Google angażuję się w wojną na wielu płaszczyznach. Amerykański gigant podjął decyzję, że we współpracy z ukraińskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych będzie digitalizować zdjęcia zniszczonych miast aby wspomóc służby ratownicze.

Zdjęcie Rosyjski lotniskowiec / domena publiczna

Po konsultacjach ze specjalistami i ukraińskimi władzami Google wyłączyło też dla Ukrainy informacje o natężeniu ruchu i zatłoczeniu w różnych obiektach, żeby nie dostarczać rosyjskiemu agresorowi cennych informacji wywiadowczych, np. o miejscach, gdzie mogą gromadzić się obrońcy czy ukrywać obywatele. Amerykański gigant podjął również decyzję o zdjęciu wielu ośrodków rosyjskiej propagandy w sieci.

Zdjęcie Baza wojskowa / domena publiczna

Google wprowadziło również inicjatywę systemu ostrzegania przed atakiem bombowym dla urządzeń mobilnych z Androidem. Oznacza to, że użytkownicy tego OS w Ukrainie otrzymują na swoje smartfony powiadomienie o zbliżającym się ataku bombowym na ich okolicę. Całość ma działać na bazie systemu ostrzegania przed trzęsieniem ziemi, jaki ma w swoim portfolio Google.