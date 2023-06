Zarabianie na śmierci czy zakład jak każdy inny?

A może to tylko moje subiektywne odczucia? Bo chociaż nie brakuje krytyków takiego zachowania, określających to zjawisko "dystopijnym wykorzystaniem finansów cyfrowych", to fani zakładów nie widzą w tym nic złego, bo ich zdaniem w żaden sposób nie wpływali przecież na los załogi:

Moja odpowiedź brzmi: rynki są zasadniczo niemoralne. W kapitalizmie nie ma etycznej konsumpcji komentuje jeden z nich, cytowany przez The Independent.

Polymarket broni zaś swoich zakładów dotyczących łodzi podwodnej, argumentując, że jest to neutralny sposób obliczania prawdopodobieństwa ratunku i przy okazji... cenne źródło informacji, np. dla rodzin zaginionych osób, szukających potwierdzenia obiektywnych szans znalezienia łodzi.

[Rodziny] mogłyby wykorzystać rynek jako sposób na uzyskanie obiektywnego prawdopodobieństwa odzyskania łodzi podwodnej w czasie rzeczywistym. To dla nich o wiele cenniejsza usługa niż sensacyjne relacje w mediach: dzięki naszym rynkom przynajmniej rozumieją prawdziwe prawdopodobieństwo komentuje firma w mailu do Gizmodo.

Ale nawet część branżowych konkurentów Polymarket nie podziela tego stanowiska, podkreślając, że niektóre sytuacje są "nietykalne". Betting Gods wyjaśnia na przykład, że tak było ze śmiercią królowej Elżbiety.

Większość bukmacherów nie chciała przyjmować tego typu zakładów, nawet jeśli w grę wchodziły teoretycznie neutralne pytania o wiek królowej w momencie śmierci. Ich zdaniem uraziłoby to większość ich stałych klientów, którzy wolą po prostu obstawiać klasycznie, np. wydarzenia sportowe:

Na pytanie, dlaczego bukmacherzy nie obstawiają wieku, w jakim umrze królowa, rzecznicy wszystkich głównych bukmacherów jednogłośnie stwierdzili, że ważne jest, aby ludzie zrozumieli, co jest przekroczeniem granicy dobrego smaku.