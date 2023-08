Historyczny rejs przez ocean. Na statku zainstalowano metalowe żagle

Widok statku Pyxis Ocean zapiera dech w piersiach dzięki metalowym skrzydłom pełniącym rolę żagli (WindWings), które zostały zamontowane na pokładzie. Każde z nich ma 37,5 metra wysokości, są wykonane ze stali i szkła kompozytowego. Skrzydła zostały zaprojektowane przez brytyjską firmę BAR Technologies w taki sposób, aby bez problemu można je było instalować na dowolnych statkach oceanicznych. "Skrzydła" zostały zainstalowane na Pyxis Ocean w stoczni w Szanghaju, a następnie w Singapurze statek został załadowany paliwem i oficjalnie zwodowany.

Po wyruszeniu z portu statek przez chwilę płynął używając zwykłych silników diesla, a dopiero po pewnym czasie ustawił żagle. Dzięki temu był w stanie bez problemów przepłynąć pod kilkoma mostami, zanim wypłynął na pełne morze. Specjalny system sterowania "metalowymi żaglami" analizuje siłę i kierunek wiatru, po czym ustawia je w optymalnej pozycji względem wiatru. Statek oprócz napędu konwencjonalnego zyskuje dodatkową siłę i staje się częściowo żaglowcem.