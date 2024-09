Spis treści: 01 Hołownia zapowiada duże zmiany

02 Komentowanie ustawy, czyli nowość w sejmie

03 Po co jest Profil Zaufany?

Hołownia zapowiada duże zmiany

Już niedługo wszyscy obywatele Polski posiadający Profil Zaufany będą mogli komentować projekty ustaw, nad którymi trwają prace. To rewolucyjna możliwość, dzięki której Polacy będą mogli w konstruktywny sposób wypowiedzieć się na temat tworzonego prawa na swego rodzaju oficjalnym forum. Wprowadzenie tej możliwości zapowiedział w środę 11 września marszałek sejmu Szymon Hołownia:

Od listopada rewolucja, jeśli chodzi o obywatelską sprawczość w legislacji. Chodzi o możliwość konstruktywnego komentowania w elektroniczny sposób wszystkich projektów ustaw dla wszystkich obywateli posiadających Profil Zaufany. Szymon Hołownia

Nowa funkcja wejdzie w życie już niedługo i do 31 października ma zostać wdrożona. Od listopada obywatele będą mogli brać udział w takich powszechnych konsultacjach. Wymóg jest jeden - musimy mieć Profil Zaufany.

Komentowanie ustawy, czyli nowość w sejmie

Chociaż formy konsultacji społecznej istnieją już teraz (i są niekiedy wykorzystywane), to w tym wypadku mowa o powszechnym udziale społeczeństwa w kreowaniu procesu legislacyjnego. Zasada działania jest w tym wypadku bardzo prosta. Marszałek sejmu będzie każdorazowo kierował projekt ustawy do konsultacji społecznych - zanim ten trafi do pierwszego czytania. Tyczy się to zarówno projektów poselskich, obywatelskich, a nawet tych pochodzących z senatu i od prezydenta.

Od reguły tej będą mogły wystąpić określone wyjątki - nie wiemy jednak konkretnie, jaka sytuacja pozwoli na pominięcie konsultacji społecznych online. Komentarze będą mogły być zgłaszane przez obywateli przez 30 dni.

Zgłoszone uwagi będą udostępniane w Systemie Informacyjnym Sejmu. Będzie mógł z nimi zapoznać się każdy zainteresowany, w szczególności autor projektu oraz posłowie. Zgłoszone uwagi będą też analizowane przez sejmowych ekspertów, których zadaniem będzie sporządzenie opinii w sprawie oceny skutków regulacji. Szymon Hołownia

Cały proces ma być jawny, a wszystkie poprawki i uwagi zgłaszane choćby przez komisje (za gazeta.pl), będą od razu publikowane online.

Po co jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to nic innego, jak elektroniczny sposób weryfikacji naszej tożsamości. Jego posiadanie daje nam dostęp do szeregu funkcji i działań dla obywatela w sferze cyfrowej.

Korzyści z posiadania Profilu Zaufanego:

Składanie wniosków i podpisywanie dokumentów online

Rejestrowanie działalności gospodarczej

Zgłaszanie utraty lub zniszczenia dowodu osobistego

Składanie wniosków o świadczenia (np. 500+)

Składanie deklaracji PIT

To znacząco ułatwia załatwianie wielu spraw i nie wymaga od nas osobistego stawiania się do urzędu.