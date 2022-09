Huawei szachuje konkurencję. To pierwszy producent, który zapowiada satelitarne SMS-y

Huawei postanowiło przypomnieć o sobie w momencie, kiedy oczy całego świata są zwrócone w stronę Apple i jego dorocznej konferencji ujawniającej nowe iPhone’y, zapowiadając swoje nowe smartfony z serii Mate 50, które będą się wyróżniać spośród konkurencji bardzo ciekawą funkcją. Mate 50 i Mate 50 Pro pozwalają na wysyłanie wiadomości tekstowych z wykorzystaniem komunikacji satelitarnej, zapewniając możliwość komunikacji na obszarach pozbawionych zasięgu sieci komórkowej.

Mate 50 i Mate 50 Pro pozwolą wysyłać satelitarne SMS-y

Co poza tym? Za wydajność serii Mate 50 odpowiadać będzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, ale bez wsparcia dla 5G, wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Mate 50 Pro wyposażony jest w 6,74-calowy panel OLED o odświeżaniu 120 Hz, podczas gdy Mate 50 musi się zadowolić nieco mniejszym 6,7-calowym wyświetlaczem o odświeżaniu 90 Hz.



W obu przypadkach możemy jednak liczyć na trzy wersje kolorystyczne, tj. srebrną, czarną i pomarańczową, a także potrójny zestaw aparatów na tylnym panelu, na który składają się 50 MP obiektyw główny ze zmienną przysłoną f/1,4 - f/4 (większość smartfonów oferuje stałą przysłonę, więc to kolejna cecha wyróżniająca ten model, choć dopiero testy praktyczne przyniosą odpowiedź o skuteczność tego rozwiązania), 12 MP obiektyw ultraszerokokątny (f/2,2) oraz teleobiektyw, odpowiednio 64 MP z 200x zoomem cyfrowym dla modelu Pro i 12 MP z 100x zoomem dla wersji podstawowej.



I choć wygląda to naprawdę ciekawie, to nie da się ukryć, że uwagę zwraca głównie komunikacja satelitarna, szczególnie że to ostatnio gorący temat. Niedawno pisaliśmy o umowie T-Mobile i SpaceX, które za pomocą Starlinków pomoże pokryć zasięgiem całe Stany Zjednoczone, a plotki o wiadomościach satelitarnych od Apple też krążą w sieci od dłuższego czasu (data ogłoszenia Huawei nie może być przecież przypadkowa, prawda?).

Warto tu jednak dodać, że z opisu technologii Huawei wynika, że komunikacja tego typu jest w Mate 50 mocno ograniczona, tj. można tylko wysyłać SMS-y, a nie je otrzymywać. Oznacza to, że nie będziemy z niej korzystać w celach towarzyskich, a raczej tych wyjątkowych, np. do wezwania pomocy, kiedy będziemy jej potrzebować, pozostając poza zasięgiem sieci. Tak czy inaczej, opcja ciekawa i wiele wskazuje na to, że w przyszłości może stać się smartfonowym trendem.