Na własne oczy możemy podziwiać wszechobecną robotyzację, która z każdym następnym rokiem obejmuje kolejne dziedziny życia. Maszyny wypierają tak wiele zawodów, że o niektórych z nich już prawdopodobnie zdążyliśmy zapomnieć. Kto z nas pamięta jeszcze o powroźnikach czy windziarzach?

Istnieją jednak takie specjalności, w których wydawałoby się, że nigdy nie zostaniemy zastąpieni. Jedną z nich jeszcze do niedawna było przytulanie. Nikt z nas, myśląc o robotach i sztucznej inteligencji, nie wyobraża sobie przecież maszyny stworzonej do przytulania. A taka właśnie powstała.

Robot do przytulania

Inżynierowie z Instytutu Maxa Plancka ds. Inteligentnych Systemów pochwalili się swoim najnowszym dziełem, czyli HuggieBotem 3.0. Jak łatwo się domyślić, jest to już trzecia wersja maszyny zaprojektowanej wyłącznie do zapewnienia idealnego uścisku.

Jak twierdzą twórcy, HuggieBot jest "pierwszym w pełni autonomicznym robotem do przytulania wielkości człowieka, który rozpoznaje gesty użytkownika i reaguje na nie". Co prawda, zaznaczają oni, że nie osiągnął on jeszcze w przytulaniu ludzkiego poziomu, ale inżynierowie są na dobrej drodze ku temu.

Ktoś mógłby zapytać, po co w ogóle powstała wspominana maszyna. Otóż z pewnością może on kiedyś odegrać dużą rolę w różnego rodzaju terapiach. Nie od dziś wiadomo, że przytulanie wpływa pozytywnie na naszą psychikę.

- Ostatecznie, jeśli uda nam się pomóc, choć kilku osobom być trochę szczęśliwszymi, dając im możliwość przytulenia przyjaciół i rodziny, o których myśleli, to będzie to niesamowity rezultat - powiedział Alexis Block, twórca projektu.