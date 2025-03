IKEA ostrzega. Te urządzenia stwarzają ogromne zagrożenie

IKEA poinformowała, że jej wybrane produkty stanowią zagrożenie dla użytkowników. Są to wadliwe urządzenia oświetleniowe, które stwarzają ryzyko pożaru. Zostały one wycofane przez Szwedów z oferty. Ponadto IKEA apeluje do klientów, aby dokonali zwrotu lub wymiany na produkty wolne od wad.