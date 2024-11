Spis treści: 01 Masz tę ładowarkę? Zwróć ją do sklepu

02 Niebezpieczna ładowarka w domach Polaków

03 Sprawdź, jaki sprzęt używasz

Masz tę ładowarkę? Zwróć ją do sklepu

Z wadliwą elektroniką nie ma żartów, tym bardziej z ładowarkami, których wadliwe konstrukcje mogą prowadzić do nadmiernego zużycia prądu, nagrzewania się, a nawet do pożaru w naszym domu. Na skutek wykrycia takiej wady w jednym z oferowanych w Polsce sprzętów, UOKiK wydał nakaz wycofania go ze sprzedaży.

Jak informuje urząd, chodzi o ładowarkę iPower B3+ (EAN: 5901698443276), która służy do ładowania akumulatorów i była dystrybuowana przez spółkę Krakman P. Kiepura, K. Michalik sp.k. z siedzibą w Krakowie. Okazuje się, że urządzenie nie spełnia kilku kluczowych wymagań dotyczących elektroniki, a jego użytkowanie może stwarzać niebezpieczeństwo.

Reklama

Niebezpieczna ładowarka w domach Polaków

O braku spełnienia których wymagań mowa? UOKiK stwierdził, że ładowarka:

posiada niewłaściwą budowę złącza przewodu zasilającego

ma niewystarczającą izolację pomiędzy uzwojeniami transformatora separacyjnego

ma zbyt małe odstępy izolacyjne

z uwagi na wady stwarza ryzyko porażenia prądem użytkownika

Ładowarka w cenie około 70 złotych była oferowana w dwóch serwisach internetowych sprzedających akcesoria i gadżety militarne - www.taiwangun.pl i taiwangun.biz.



Zdjęcie / materiał zewnętrzny

Sprawdź, jaki sprzęt używasz

Przedsiębiorstwo zostało wezwane do wycofania produktu z obrotu, a jego użytkownicy powinni jak najszybciej zaprzestać korzystania z ładowarki. Obiekcje wobec sprzętu są na tyle poważne, że jego dalsze podłączanie do sieci elektrycznej może mieć poważne konsekwencje - w tym również stanowić zagrożenie zdrowia i życia użytkowników.

Klienci posiadający ładowarkę powinni poinformować o tym fakcie sklep, w którym dokonali zakupu.