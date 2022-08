Ile kosztuje Internet Starlink? Jest taniej. Duże zmiany w cenniku

Od 2019 roku na orbicie krąży około 2300 satelitów Starlink - projektu Elona Muska oraz SpaceX . Na tym wizja firmy się nie kończy. Jeszcze rok temu był plan na udostępnienie 14 tysięcy satelitów, natomiast obecnie mówi się już o 42 tysiącach.

- projektu . Na tym wizja firmy się nie kończy. Jeszcze rok temu był plan na udostępnienie 14 tysięcy satelitów, natomiast obecnie mówi się już o 42 tysiącach. Starlink jest konstelacją wielu satelitów, które krążą znacznie bliżej Ziemi, na wysokości około 550 km i pokrywają całą kulę ziemską, a celem projektu jest dostarczenie Internetu we wszystkie regiony świata .

. Polacy również mają możliwość przejścia na takie łącze internetowe. Ile kosztuje Internet Starlink od Elona Muska. Tanio nie jest, ale właśnie 24 sierpnia nastąpiły duże zmiany w cenniku.

Jak działa Starlink?

Internet Starlink to sieć przesyłająca dane niczym światłowód. Różnica polega natomiast na przesyłaniu plików. W przypadku sieci światłowodowej potrzebny jest kabel. Starlink to szybkie łącze bezprzewodowe wykorzystujące do tego satelity.

Im więcej nadajników na orbicie, tym szybsze będzie przesyłanie danych. Aby korzystać z sieci, koniecznie będziemy musieli dokupić odbiornik, który łącząc się z satelitą, spełni funkcję routera.

Sama kwestia Internetu satelitarnego nie jest czymś nowym. Jednak projekt Elona Muska ma zalety, których nie posiadają konkurenci. Chodzi o to, że Starlink krąży na dużo niższym pułapie orbity niż inne satelity. Dzięki temu transfer danych jest znacznie szybszy.

Internet Starlink w Polsce. Czy możemy go mieć w Polsce?

W związku ze stale poszerzającą się liczbą satelitów na orbicie kwestią miesięcy było udostępnienie Internetu Starlink w Polsce. Już od pewnego czasu sieć Elona Muska dostępna jest w naszym kraju i pojawiają się chętni na jej zakup.

Klientami są również osoby z wielkich miast, których nie interesuje klasyczna, kablowa oferta. Wszystko przez brak dobrej oferty sieci naziemnej. Tylko czy Internet satelitarny jest dobrym rozwiązaniem?

Download Internetu Starlink wynosi średnio 130 Mb/s. Prędkość ta może być zmienna, w zależności od lokalizacji. Elon Musk potwierdzał również kilkukrotnie, że im więcej satelitów znajdzie się na orbicie, tym prędkość Internetu będzie wyższa.

Ile kosztuje Internet Stalink?

Firma SpaceX już kilka miesięcy temu informowała o udostępnieniu Internetu Starlink w 32 krajach. Obecnie sieć satelitarna obejmuje większość Europy, USA, Kanadę, Brazylię, Chile czy południową Australię. Dlatego też już teraz Polacy mogą korzystać z oferty Elona Muska.

Oferta sieci Starlink w Polsce pojawiła się już w 2021 roku. Niestety z biegiem czasu podniesione zostały ceny sprzętu oraz wysyłki i obsługi.

24 sierpnia 2022 nastąpiła duża zmiana dla klientów i dostęp do Internetu Starlink potaniał. Sprzęt do obsługi kosztuje obecnie 2300 zł (opłata jednorazowa). Przed zmianą był to wydatek blisko 3000 złotych.

Zmniejszył się także miesięczny abonament. Teraz za dostęp do sieci trzeba zapłacić 230 złotych (przed zmianą był to koszt 449 zł miesięcznie).

