Inteligentny licznik zmieni rachunek za prąd. Ceny będą dynamicznie

Technologia

Od 24 sierpnia 2024 roku w Polsce wprowadzone zostaną dynamiczne taryfy prądu. To oznacza, że ceny energii będą się zmieniać w zależności od pory dnia oraz obciążenia sieci. Będzie to nowa rzeczywistość dla wielu gospodarstw domowych, która wiąże się z wieloma pytaniami i obawami o wysokość rachunków za media. Sprzedawcy energii już informują swoich klientów o nadchodzących zmianach. Wysyłają pisma, w których tłumaczą, co oznacza taryfa czasu rzeczywistego (TOU) i jakie kroki należy podjąć, aby zmienić sposób rozliczenia. Do skorzystania z taryfy dynamicznej będzie niezbędny inteligentny licznik prądu.

Zdjęcie Inteligentny licznik zdalnego odczytu pozwoli na skorzystanie z dynamicznej taryfy prądu. / Tomasz Wróblewski / INTERIA.PL