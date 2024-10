Intelsat 33e rozpadł się na orbicie. Jego szczątki zagrażają innym satelitom

Kosmiczne śmieci stają się coraz większym problemem, a jedną z przyczyn ich powstawania są nieprzewidziane awarie satelitów. Do ostatniej z nich doszło trzy dni temu i spowodowała ona spore poruszenie w branży kosmicznej. Co dokładnie się stało? I jak do sprawy odnosi się operator satelity?

Zdjęcie Satelita Intelsat 33e rozpadł się na orbicie i tym samym wytworzył dziesiątki kosmicznych śmieci (zdjęcie poglądowe) / 123RF/PICSEL