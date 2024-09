Apple zaprezentowało system iOS 18 dla iPhone'ów w czerwcu na WWDC24. Kilka dni temu ogłoszono, że proces aktualizacji dla wszystkich użytkowników rozpocznie się 16 września. Kiedy to dokładnie nastąpi i co warto wiedzieć na kilka godzin przed uruchomieniem uaktualnienia?

Lista smartfonów iPhone z aktualizacją do iOS 18

Zacznijmy od tego, które iPhone'y mają dostać system iOS 18. Apple już kilka miesięcy temu ogłosiło, że nowy system operacyjny trafi na te same urządzenia, które rok temu dostały iOS 17. Są to więc modele iPhone Xs, Xs Max, Xr i SE 2. generacji oraz wszystkie nowsze.

Jeśli macie iPhone'a sprzed 2018 r., to niestety na nową aktualizację nie macie co liczyć. W zeszłym roku Apple wycięło z listy wsparcia modele 8, 8 Plus oraz X. Decyzja oczywiście nie zostanie cofnięta i te smartfony nowego systemu (oraz kolejnych wersji) nie dostaną.

Co warto zrobić przed aktualizacją do iOS 18?

Własnego iPhone'a należy również odpowiednio przygotować. Po pierwsze należy zadbać o wolne miejsce. Instalacja nowego systemu wiąże się z koniecznością wygospodarowania kilkunastu gigabajtów wolnej przestrzeni. Jeśli więc jej brakuje, to warto usunąć nieużywane aplikacje lub niepotrzebne zdjęcia czy filmy.

Po drugie kopia zapasowa. Lepiej dmuchać na zimne i stworzyć backup, który stanie się niezbędny do odtworzenia telefonu w przypadku wystąpienia problemów po aktualizacji. Można to zrobić udając się do sekcji Ustawienia, konto Apple, iCloud oraz Backup w iCloud. Alternatywnie może być zapis na dysku komputera po podłączeniu telefonu kablem.

Po trzecie nie należy się spieszyć. Z aktualizacją warto się wstrzymać na godzinę lub dwie od momentu jej wydania. Czas ten można poświęcić na sprawdzenie, czy wszystko jest w porządku i oprogramowanie nie powoduje błędów, co w przeszłości się zdarzało.

O której aktualizacja iOS 18 dla iPhone'ów?

Apple w trakcie wrześniowej konferencji nie podało, o której godzinie rozpocznie się w poniedziałek proces aktualizacji do iOS 18. Domyślamy się jednak, że zaraz po godzinie 19:00 czasu w Polsce, jak to było w przeszłości. Wtedy będzie można udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne oraz Uaktualnienia, gdzie po chwili pojawi się informacja o dostępności nowego systemu.

Zdjęcie iOS 18 na iPhone'ach będzie można instalować po godzinie 19:00. / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Dziś Apple udostępni także systemy na inne urządzenia. Są to macOS Sequoia, tvOS, iPadOS i nowy software dla HomePodów z numerkami 18 oraz watchOS 11. Tych aktualizacji również spodziewajmy się po godzinie 19:00.