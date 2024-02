Spis treści: 01 Telefon w ryżu? Apple interweniuje

02 Tego nie rób ze swoim telefonem

03 Zalany iPhone - co zrobić?

Telefon w ryżu? Apple interweniuje

Na pewno każdy z nas przynajmniej raz zetknął się z ideą wsadzenia zalanego telefonu do ryżu. Pewnie niektórzy nawet próbowali tej metody licząc, że właściwości ziarenek pomogą pozbyć się wody z urządzenia i ochronią je przed uszkodzeniem na skutek zalania. Teoretycznie nie ma w tym nic dziwnego - na papierze ta metoda wydaje się przecież całkiem logiczna.

W rzeczywistości jednak stanowić może jeszcze większe zagrożenie dla telefonu, niż samo zalanie. Głos w sprawie zabrała firma Apple, która stanowczo odradza swoim użytkownikom wsadzania telefonów iPhone do ryżu. Dlaczego? Okazuje się, że powodów jest kilka i są one dość konkretne.

Tego nie rób ze swoim telefonem

Firma postanowiła odnieść się do pewnych praktyk, które stosuje część użytkowników na skutek zalania telefonu. Otrzymaliśmy tym samym stanowczą poradę, aby nie wsadzać telefonu iPhone do miski z ryżem. Okej, ale co złego może się stać? Ryzyko jest zaskakująco duże. Po pierwsze, ryż może stać się lepki, a w rezultacie może przeniknąć do szczelin i otworów w urządzeniu. Podobnie wygląda sytuacja z kurzem i innymi niewielkimi elementami, które ryż przyciąga. Te również mogą uszkodzić delikatne, bo elektroniczne urządzenie.

Samo działanie ryżu nie jest też zbyt efektywne, przez co fakt wsadzenia telefonu do miski z ziarenkami nie pomoże zapobiec korozji. Najlepsza metoda na zalany iPhone to taka, która nie wymaga stosowania ryżu, chusteczek, papierków i innych zewnętrznych elementów.

Zalany iPhone - co zrobić?

Skoro nie ryż, to w jaki sposób usunąć nadmiar wody z urządzenia? W pierwszej kolejności trzeba postukać dołem urządzenia (od strony złącza ładowania) np. o dłoń tak, aby woda z niego wypłynęła. Jeżeli mimo to pojawi się komunikat o wilgoci, to warto odstawić telefon na jakiś czas w suche i przewiewne miejsce. W międzyczasie można próbować podłączyć je do ładowarki.

Całość powinna nam zająć do 24 godzin. Jeżeli jednak w tym czasie ładowanie nadal będzie niemożliwe (a telefon będzie miał wodę w środku), to konieczna może okazać się wizyta w serwisie. Nie ma sensu podejmować samodzielnych prób rozbierania telefonu czy suszenia go np. suszarką. Istnieje ryzyko, że tylko pogorszymy sprawę.