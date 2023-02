Jak działa licznik dwukierunkowy przy fotowoltaice? Ważny jest kod 2.8.0

Co to jest licznik dwukierunkowy?

Każdy właściciel fotowoltaiki ma świadomość, że w swojej instalacji powinien zamontować licznik dwukierunkowy. Nie każdy wie jednak, dlaczego jest to potrzebne.

Jak więc najprościej odpowiedzieć na pytanie, co to jest licznik dwukierunkowy? To urządzenie, które zlicza ilość prądu pobieranego z sieci energetycznej i wytworzonego przez panele (oddawanego do sieci). Dzięki temu konsumenci mogą rozliczać się z zakładem energetycznym.

Każdy prosument, czyli np. wytwórca energii elektrycznej, powinien mieć zamontowany licznik dwukierunkowy jeszcze zanim uruchomi instalację fotowoltaiczną.

Kiedy już wiadomo, co to jest licznik dwukierunkowy, warto skupić się także na tym, ile kosztuje montaż takiego urządzenia. Za montaż licznika dwukierunkowego jest odpowiedzialny zakład energetyczny. Koszty przyłączenia mikroinstalacji PV do sieci ogólnej oraz wymiany licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy również ponosi operator, nie prosument.

Czy nie wystarczy tradycyjny licznik jednokierunkowy? Liczniki jednokierunkowe znajdują się w każdym domu, dlatego łatwo uśpić czujność kupującego. Nie ulega jednak wątpliwości, że licznik dwukierunkowy to obowiązkowy element instalacji paneli fotowoltaicznych. Jednokierunkowy rejestruje jedynie energię pobraną, dlatego nie jest wystarczający.

Co pokazuje dwukierunkowy licznik energii?

Liczniki dwukierunkowe mogą się od siebie różnić pod względem wyglądu, ale wszystkie używają tych samych kodów OBIS do opisywania parametrów.

Aby poprawnie odczytywać wartości, trzeba nauczyć się rozpoznawać kody. W taryfie jednostrefowej (np. G11) kod 1.8.0 oznacza całkowitą energię pobraną z sieci od początku działania licznika, a kod 2.8.0 całkowitą energię wprowadzoną do sieci. Przy niektórych licznikach do kodu dodane jest jeszcze jedno zero (np. 2.8.0.0).

A co pokazuje dwukierunkowy licznik energii, jeśli korzysta się z taryfy wielostrefowej (różniącej się ceną za energię w zależności od pory dnia)?

Wtedy oprócz kodu 1.8.0 można sprawdzić też pobór energii w strefie dziennej (1.8.1) oraz nocnej (1.8.2), a także eksport w strefie dziennej (2.8.1) i nocnej (1.8.2).

Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego, jak działa licznik dwukierunkowy przy fotowoltaice? Fotowoltaika cieszy się ogromną popularnością.

Moc fotowoltaiki na koniec 2021 roku wynosiła 7,6 GW, a przyrost nowych mocy ponad 3,7 GW. Na koniec października 2022 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce wyniosła 11,5 GW.

Z tego powodu dostawcy stale szukają nowych rozwiązań, które ułatwią podjęcie decyzji o zakupie fotowoltaiki. Częścią strategii są m.in. inteligentne liczniki, które coraz częściej zastępują ich starsze odpowiedniki. Pomiary są dostarczane zdalnie do dostawcy prądu, dzięki czemu nie trzeba samemu szacować przesyłanej energii, a rozliczanie jest banalnie proste.

Oprócz tego, jak działa inteligentny licznik dwukierunkowy przy fotowoltaice, ważne jest także to, jakie są jego zalety. Urządzenie pozwala na łatwe diagnozowanie usterek, umożliwia płatności w systemie prepaid, a także tworzy statystyki na podstawie zużycia energii.

Co istotne, niektóre modele - dzięki komunikacji z systemem dystrybutora - mogą alarmować o wyższych niż zazwyczaj cenach energii, a nawet zarządzać godzinami pracy urządzenia tak, by działało w najbardziej opłacalnym dla prosumenta czasie.

Jakie dokumenty złożyć, by otrzymać licznik dwukierunkowy?

Wiedząc, co pokazuje dwukierunkowy licznik energii i jak odczytywać dane, można bez przeszkód zająć się całym procesem. Należy złożyć dokumenty do Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) i uaktualnić w zakładzie energetycznym umowę kompleksową, czyli taką, która stanowi o tym, że prosument wytwarza energię na własne potrzeby, a nadwyżki przekazuje do sieci.

Bardzo ważne jest to, by sprzedawcą energii i dystrybutorem było to samo przedsiębiorstwo energetyczne. Po zgłoszeniu instalacji fotowoltaicznej zakład ma 30 dni na zmianę licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy. Często czas oczekiwania jest znacznie krótszy, dzięki czemu można szybko cieszyć się fotowoltaiką oraz ekonomicznym, ekologicznym zużyciem i przekazywaniem energii.