Jak obniżyć koszt ogrzewania domu pompą ciepła? 2000 kWh to za mało

Technologia

Jak obniżyć koszt ogrzewania domu pompą ciepła to rozsądne pytaniu w obliczu zbliżających się podwyżek cen energii elektrycznej od nowego roku. Taryfy dla gospodarstw domowych mogą wzrosnąć nawet trzykrotnie. Może się okazać, że tanie do tej pory ogrzewanie pompą ciepła będzie jednym z najdroższych rozwiązań. Dodatek elektryczny to marne pocieszenie na jeden, miesięczny rachunek. Sprawdzamy więc, jak obniżyć koszt ogrzewania domu pompą ciepła.

Zdjęcie Jak obniżyć koszt ogrzewania domu pompą ciepła? / 123rf.com / 123RF/PICSEL