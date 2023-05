Jak odblokować iPhone'a bez kodu? To możliwe - sprawdź ten trik

Spis treści: 01 Nie pamięam kodu iPhone'a. Co zrobić?

02 Zablokowany iPhone - czy można odblokować bez kodu?

03 Odtwarzanie telefonu iPhone

04 Reset iPhone'a. Co dalej?

Nie pamięam kodu iPhone'a. Co zrobić?

Zapomnieć jest rzeczą ludzką. Nawet jeżeli mowa o kodzie odblokowywania telefonu, taka nieprzyjemna sytuacja może się nam przytrafić. Co zrobić w sytuacji, gdy nie możemy odblokować naszego iPhone'a? Wówczas pomocną dłoń wyciągnie do nas firma Apple, a konkretniej zestaw rozwiązań przygotowany przez producenta.

Warto pamiętać, że odblokowanie iPhone'a bez kodu, chociaż jest możliwe, to będzie wiązało się z konsekwencjami w postaci m.in. wymazania zawartości urządzenia. Część (a może i całość) będziemy jednak w stanie odzyskać, o ile utworzyliśmy odpowiednią kopię zapasową w chmurze.

Reklama

Zdjęcie Zablokowany iPhone - jak odblokować bez kodu? / Dawid Szafraniak / materiał zewnętrzny

Zablokowany iPhone - czy można odblokować bez kodu?

Na całe szczęście zapominalskich, Apple przygotowało oficjalną metodę na obejście zabezpieczenia. Oczywiście dotyczy ona wyłącznie właściwych posiadaczy telefonu, nie zaś tych, którzy weszli w posiadanie sprzętu... w niejasny sposób. Jeżeli nasz iPhone jest zablokowany, a my nie znamy kodu, musimy wykonać następujące kroki.

Po pierwsze, potrzebny będzie nam komputer z Windows 10 (lub nowszym), albo Mac - niezależnie od rodzaju urządzenia, powinniśmy mieć na nim zainstalowany program iTunes. Niezbędny jest również kabel, przy pomocy którego podepniemy iPhone'a do komputera. Pozostaje nam wyłączyć telefon.

Kolejny krok polega na wprowadzeniu urządzenia w Tryb Awaryjny. W tym celu przytrzymujemy przycisk włączania (zależnie od modelu) od razu podłączając go do portu w Maku lub komputerze z Windowsem - cały czas trzymamy przycik włączania iPhone'a. Puszczamy dopiero, gdy na ekranie telefonu pojawi się informacja o trybie awaryjnym.

Odtwarzanie telefonu iPhone

Teraz musimy znaleźć nasz telefon w aplikacji iTunes. Gdy telefon będzie podłączoy a program go wykryje, będziemy mieli do wyboru kilka opcji. Nas interesuje przyckisk "Odtwórz", dzięki któremu program przystąpi do resetowania naszego telefonu.

Komputer rozpocznie pobieranie oprogramowania do iPhone'a, zastępując na nowo całą zawartość telefonu. Możliwe, że proces będzie trwał kilkanaście minut lub więcej. Jeżeli w tym czasie telefon wyjdzie z trybu awaryjnego, powinniśmy poczekać na koniec pobierania i wówczas ponownie wprowadzić go w trym awaryjny podczas podłączenia.

Reset iPhone'a. Co dalej?

Po zakończeniu procesu odtwarzania, będziemy mogli na nowo skonfigurować iPhone'a, ponownie logując się na nasze konta i ustawiając nowe hasło blokady. Co z naszymi plikami? Czy jesteśmy w stanie je odzyskać?

To zależy. Jeżeli mieliśmy kopię zapasową utworzoną przy pomocy iCloud, to bez problemu pobierzemy ponownie nasze zdjęcia, filmy i nie tylko. Warto zawczasu rozważyć skopiowanie najważniejszych elementów, aby nie ryzykować ich utraty w przyszłości.

Polecamy na Antyweb | Polaków nie stać na duże mieszkania. Kupujemy coraz mniejsze klitki