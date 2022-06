Roboty sprzątające wcale nie są cudami technologii na małych kółkach. W tak niewielkich urządzeniach umieszczono sporo systemów, które są dostępne na rynku od dekad, ale odpowiednie ich wykorzystanie sprawia, że spisują się na medal w swojej pracy. I często znacznie lepiej od większości z nas.

Jak działa odkurzacz automatyczny?

Podstawą działania tych urządzeń jest zmapowanie całego obszaru, który mają na co dzień sprzątać. Dlatego tuż po pierwszym uruchomieniu automatycznego odkurzacza, rozpoczyna wykonywanie wirtualnej mapy mieszkania czy domu. Pomaga odkurzaczowi w tym zestaw czujników i systemy uczenia maszynowego.

Roboty sprzątające są wyposażone w czujniki podczerwieni i system mierzący ilość obrotów kół. Dzięki nim urządzenie mierzy odległość do różnych przedmiotów znajdujących się przed nim. Pozwala to uniknąć zderzeń z różnymi obiektami lub upadku np. ze schodów. Gdy urządzenie zmapuje już mieszkanie, może przystąpić do sprzątania.

Sztuczna inteligencja w robotach sprzątających

Oczywiście, w trakcie każdej pracy dodatkowo monitoruje przestrzeń i wprowadza poprawki, gdy np. przestawimy krzesło lub na podłodze pojawi się jakiś nowy obiekt. Wówczas robot może lekko zderzyć się z danym obiektem i wówczas wprowadzi poprawki do mapy. Takie zderzenia dają systemowi uczenia maszynowego informacje, czym może być dany obiekt i w ten sposób może go sprawnie ominąć.

Odkurzacze automatyczne mogą też czerpać wiedzę z bazy mądrości wszystkich tego typu urządzeń, jeśli podłączymy je do globalnej sieci. Systemy sztucznej inteligencji mogą wymieniać ze sobą cenne informacje i uczyć się wykonywania nowych, bardziej zaawansowanych czynności.