SpaceX przeprowadziło kolejną misję z użyciem rakiety Falcon 9. Dziś nad ranem czasu w Polsce odbył się start satelity Sentinel-6B należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wystrzelenie zakończyło się sukcesem i wkrótce rozpoczną się badania.

Misja dla ESA 500. lotem używanej rakiety Falcon 9 SpaceX

Start satelity Sentinel-6B miał miejsce o godzinie 6:23 czasu w Polsce. Misja została powierzona firmie SpaceX, która wykorzystała w niej używaną rakietę Falcon 9. Start odbył się z kosmodromu bazy sił kosmicznych w Vandenberg na Florydzie.

Dla SpaceX był to o tyle istotny start, że był to już 500. lot z użyciem używanej rakiety Falcon 9. O tym fakcie nie omieszkała wspomnieć Gwynne Shotwell, prezes i COO firmy.

Gratulacje dla zespołu SpaceX za ukończenie 500 (!!!!) misji z użyciem sprawdzonych w locie boosterów. Uczyniliście niemożliwe możliwym dzięki rakietom wielokrotnego użytku, torując drogę do wysłania ogromnych ilości ładunków i ludzi, aby zapewnić stałą obecność człowieka na Księżycu i poza nim dzięki Starshipowi

Satelita Sentinel-6B częścią programu Copernicus agencji ESA

Sentinel-6B dołącza do programu Copernicus Europejskiej Agencji Kosmicznej, który od lat pozwala monitorować zmiany zachodzące na Ziemi. SpaceX pięć lata temu wystrzeliło innego satelitę ESA. Był to Sentinel-6 Michael Freilich, który został wyniesiony na orbitę w listopadzie 2020 r.

Oba satelity będą współpracować i mają mierzyć poziomy mórz, co ma umożliwić poprawę prognozowania prądów oceanicznych, a także warunków wiatrowych. Docelowo pozwoli to lepiej przewidywać krótkoterminowe i długoterminowe prognozy pogody na świecie.

W ciągu ostatnich 25 lat średnia wysokość oceanów na świecie wzrosła o prawie 10 cm. Misja Copernicus Sentinel-6 stała się standardem w zakresie monitorowania i rejestrowania tych kluczowych konsekwencji zmian klimatycznych

Sentinel-6B ma współpracować z pierwszym z satelitów w pierwszym roku misji. Pozwoli to na lepszą kalibrację instrumentów. Statek ważący 1440 kilogramów został wyniesiony rakietą Falcon 9 na wysokość 1322 kilometrów nad powierzchnią Ziemi.

