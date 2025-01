Czechy również spoglądają w kosmos i niedawno umieścili na orbicie największego satelitę, którego zbudowano w tym kraju. Jest to statek o nazwie SATurnin-1, któremu poświęcono specjalne wydarzenie zorganizowane w zeszłym tygodniu w Pradze.

SATurnin-1 to największy satelita Czech

SATurnin-1 jest dotychczas największym satelitą, który zbudowano w Czechach. To projekt tamtejszego ministerstwa obrony, które zleciło budowę Research Test and Aerospace Institute.

Czeski satelita, choć jest największym w tym kraju, tak nie jest duży. Waży tylko 14 kilogramów i został zamknięty w obudowie o wymiarach 32 cm x 22,5 cm x 22,5 cm. Rozpiętość paneli słonecznych sięga 87 cm. Montaż odbył się w Krajowym Centrum Badawczym Lotnictwa i Kosmonautyki VZLU Aerospace, a budowa komponentów przebiegała w czeskich instytucjach.

SATurnin-1 to satelita przeznaczony do celów obronnych oraz bezpieczeństwa. Jego głównym instrumentem jest kamera do obrazowania Ziemi w wysokiej rozdzielczości. Statek jest w stanie przechwytywać 100 obrazów dziennie. Warto dodać, że są one przetwarzane jeszcze na orbicie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Czeski satelita wystrzelony rakietą Falcon 9 firmy SpaceX

Projekt sięga 2022 r. Prace sfinalizowano we wrześniu 2024 r. Później statek został przetransportowany z Czech do Stanów Zjednoczonych. Niedawno został on wystrzelony w kosmos. Realizację przedsięwzięcia powierzono firmie SpaceX, która wyniosła maszynę na orbitę okołoziemską z wykorzystaniem sprawdzonej rakiety Falcon 9.

Czesi pracują obecnie także nad innymi satelitami. Jeden z projektów jest podobny do SATurnin-1, ale nie będzie on związany z obronnością. Tutaj również znajdą się instrumenty do obrazowania Ziemi w wysokiej rozdzielczości, ale statek ma przeznaczenie naukowe.

W ramach ciekawostki warto dodać, że największym satelitą z Polski w kosmosie jest EagleEye, który trafił na orbitę w ramach misji Transporter-11. Ją również zrealizowało SpaceX. Statek waży 55 kg oraz ma rozmiary 55 cm x 150 cm x 90 cm. Jest więc znacznie większy od czeskiego SATurnin-1.

