Spis treści: 01 Dokumenty w bagażu podręcznym

02 Ubrania w bagażu podręcznym

03 Leki spakuj do podręcznej walizki

04 Pieniądze schowaj w bagażu podręcznym

05 Kosmetyczka i płyny do 100 ml w podręcznym

06 Poduszka pod głowę

07 Książka, tablet, czytnik ebooków. Spakuj do bagażu podręcznego

08 Pamiętaj o telefonie w podróży

09 Powerbank tylko w bagażu podręcznym. Nie pakuj go do dużej walizki

10 Co jeszcze warto spakować do małej walizki do samolotu?

Dokumenty w bagażu podręcznym

Dokumenty są absolutnie niezbędną rzeczą, którą trzeba zabrać na wyjazd. Można je schować w bagażu podręcznym, w specjalnym miejscu, z którego nie wypadną albo nie zostaną zamoczone, zniszczone czy skradzione.

Dodatkowo w wielu miejscach nadal obowiązują certyfikaty szczepień, zatem odpowiedni dokument trzeba mieć przy sobie. Można także wyposażyć się w dodatkowe ubezpieczenie, które należy wydrukować i spakować do bagażu podręcznego.

Ubrania w bagażu podręcznym

Ubrania często są spakowane w dużym bagażu rejestrowanym, zatem po co jeszcze wkładać je do bagażu podręcznego? Niestety mogą zdarzyć się różnego rodzaju wypadki, na przykład na pokładzie samolotu może wylać się na nas kawa (czy to na koszulkę, sukienkę, czy na spodnie). Warto mieć wówczas zapasowe rzeczy na przebranie.

Kolejną kwestią jest to, że liniom lotniczym od czasu do czasu, zdarza się zgubić walizkę. To kolejny powód, dla którego trzeba włożyć do bagażu podręcznego zapasowe ubrania.

Co należy wziąć? Przynajmniej jeden T-shirt, bieliznę, spodnie i kostium kąpielowy.

Leki spakuj do podręcznej walizki

Koniecznie do bagażu podręcznego trzeba zapakować leki. Powinny to być leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Jeśli wybierasz się w kilkunastogodzinną podróż niezbędne są także elektrolity. Mogą być one w formie tabletek musujących lub w postaci proszku. Przy długotrwałej podróży narażamy się na silne odwodnienie, które może powodować bóle głowy oraz zmęczenie.

Można zabrać ze sobą także leki, które pomagają przy różnego rodzaju zatruciach pokarmowych.

Jeśli musisz wziąć leki na receptę, czy sprzęt medyczny, koniecznym jest zabranie zaświadczenia o chorobie i konieczności przyjmowania medykamentów, które wystawia lekarz. Powinno być ono w języku angielskim.

Pieniądze schowaj w bagażu podręcznym

Należy mieć dodatkowy zapas pieniędzy, który będzie "ukryty" także poza portfelem. Nie we wszystkich miejscach można płacić kartą za granicą. Zatem dobrym rozwiązaniem byłoby schowanie pieniędzy w bagażu podręcznym. Najlepiej wyposażyć się w banknoty, które są używane w miejscu docelowym, ale dobrze byłoby mieć także część gotówki w euro i/lub w dolarach amerykańskich, które są w zasadzie walutą międzynarodową.

Podczas wycieczek można łatwo zgubić portfel z pieniędzmi, może się także zdarzyć, że zostaniemy okradzeni. Dzięki gotówce włożonej do bagażu podręcznego, będziemy w stanie "przeżyć" na wakacjach.

Pieniądze należy schować w wiadome, niedostępne miejsca. Trzeba je także zabezpieczyć przed zamoczeniem i zniszczeniem.

Kosmetyczka i płyny do 100 ml w podręcznym

W kosmetyczce, którą można spakować do bagażu podręcznego, powinien znaleźć się żel antybakteryjny i nawilżone chusteczki, które mogą przydać się w kryzysowych sytuacjach, zwłaszcza, kiedy podróżuje z nami dziecko. Dobrym posunięciem jest także zabranie antyperspirantu, szczoteczki i nawet małej pasty do zębów - sprawdza się to przede wszystkim w trakcie długich lotów. Kobiety dodatkowo powinny wziąć podpaski/tampony, nawet, kiedy "nie trzeba".

Można wyposażyć się również w niewielki zestaw buteleczek 100 ml, w których będzie szampon i żel pod prysznic. Tak jak w przypadku ubrań - bagaż rejestrowany może zostać zgubiony przez linie lotnicze.

Zdjęcie Płyny do 100 ml - to zasada, o której musi pamiętać każdy pasażer z bagażem podręcznym. / 123RF/PICSEL

Poduszka pod głowę

Najlepiej wziąć ze sobą sprawdzoną poduszkę, która nie będzie nas uwierać - nie ma nic gorszego jak zbyt twarda/zbyt miękka poduszka. W tanich liniach lotniczych nie doświadczymy raczej wygodnych siedzeń.

Miejsca zapewniają nam w zasadzie podstawy komfortu. Niestety, nie sprawdza się to podczas kilkugodzinnych lotów, zwłaszcza nocnych.

Siedzenia te zazwyczaj nie posiadają dodatkowych, rozchylanych "uszu", o które można oprzeć głowę. Idealnym rozwiązaniem będzie właśnie mała poduszka spakowana do bagażu podręcznego. Sprawdzi się również podczas długich lotów.

Książka, tablet, czytnik ebooków. Spakuj do bagażu podręcznego

Książka może nas uratować przed wielogodzinną nudą, która może pojawić się podczas lotu. Dzięki niej podróż może nam minąć znacznie szybciej. Jednakże książkę można przeczytać już w trakcie jednego lotu, a są jeszcze dni na miejscu i lot powrotny. Można oczywiście wziąć więcej książek, ale będą nam zajmować dużo miejsca. Zatem lepszym rozwiązaniem byłoby zabranie do bagażu podręcznego czytnika ebooków, w którym można przechowywać wiele tytułów, poza tym zabiera bardzo mało miejsca.

Do bagażu podręcznego można także wziąć tablet, który będzie służył jako czytnik, można na nim także zapisać i oglądać różnego rodzaju filmy.

Pamiętaj o telefonie w podróży

W obecnych czasach telefon jest wręcz nieodłącznym towarzyszem. Zapewnia nam swobodę komunikacji ze światem i z najbliższymi. Wymiana informacji jest bardzo szybka. Dodatkowo telefon zapewnia nam dostęp do Internetu, bez którego ciężko się obejść. Można sprawdzić trasę wycieczki lub odnaleźć się w obcym miejscu dzięki Google Maps, można również użyć translatora. Telefon zapewnia nam także rozrywkę: aplikacje, gry, muzykę, filmy.

Podczas startu i lądowania, telefon powinien być wyłączony lub funkcjonować w trybie samolotowym.

Powerbank tylko w bagażu podręcznym. Nie pakuj go do dużej walizki

Jeśli jesteśmy przy smartfonach, należałoby mieć możliwość podładowania go w każdym możliwym momencie. Idealnym rozwiązaniem jest powerbank, który zapewni nam dostęp "do prądu" - tylko musi być w pełni naładowany.

Powerbank powinien być niezbędną rzeczą w bagażu podręcznym i - co ważne - nie może być przewożony w bagażu rejestrowanym.

Zdjęcie Powerbank może być spakowany tylko do bagażu podręcznego. / 123RF/PICSEL

Co jeszcze warto spakować do małej walizki do samolotu?

Do bagażu podręcznego można wziąć też słuchawki przewodowe (ponieważ nie powinno używać słuchawek bezprzewodowych łączących się np. z telefonem poprzez bluetooth), okulary przeciwsłoneczne, mały notatnik i długopis, saszetka/nerka, klapki.

Niezbędną rzeczą, którą trzeba zapakować do bagażu podręcznego jest woda. Można ze sobą zabrać 1 lit płynu na osobę, jednakże można przewozić tylko buteleczki 100 ml. Zatem dozwolone jest mieć w bagażu podręcznym 10 takich buteleczek. Można również zaopatrzyć się w wodę w strefie wolnocłowej, jednak trzeba się liczyć z wysoką ceną - należy wówczas zachować rachunek.