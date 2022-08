Po zamachu z 11 września 2001 roku na World Trade Center w transporcie lotniczym sporo się zmieniło. Wzmocnione zostało bezpieczeństwo lotów i lotnisk. Wzmożone zostały kontrole pasażerów, a piloci zamykają drzwi do kokpitu. Ale to nie wtedy został wprowadzony zakaz wnoszenia dużych płynów w bagażu podręcznym. Stało się to w sierpniu 2006 roku, gdy służby specjalnie wykryły i udaremniły kolejną serię ataków terrorystycznych.

Właśnie wtedy na kilku lotach transatlantyckich z Wielkiej Brytanii do USA mogło dojść do wybuchu płynnych bomb w zwykłych butelkach. Zamachowcy, którzy zostali zatrzymani, chcieli użyć nadtlenku wodoru.

Nowe zasady dotyczące płynów w samolotach

To wydarzenie doprowadziło do nałożenia natychmiastowych i surowych ograniczeń. Od 10 sierpnia pasażerowie z Wielkiej Brytanii i USA nie mogli wnieść na pokład bagaży podręcznych (poza jednym małym przedmiotem osobistym). Zabroniono wnoszenia płynów do samolotu, a wyjątkiem było jedynie mleko dla niemowląt.

Po trzech miesiącach nowe przepisy wprowadziła Unia Europejska. Od 6 listopada 2006 roku aerozole, żele i płyny można przewozić tylko w butelkach i pojemnikach do 100 ml i wyłącznie w jednej, przezroczystej torebce.

Nowa technologia na lotniskach rozwiąże problem

Od tego czasu sporo się zmieniło i w ostatnich latach na dużych lotniskach (m.in. w USA, Londynie Heathrow czy Amsterdamie Schiphol) trwają testy nowej technologii tomografii komputerowej (CT).

Nowoczesne skanery 3D potrafią wykonać pełny obraz bagażu i jego zawartości bez konieczności wyciągania płynów czy elektroniki (laptopy, tablety, powerbanki). Mierzona jest m.in. masa i gęstość rzeczy w podręcznej walizce.

Technologia zapewnia lepsze wykrywanie przedmiotów stanowiących zagrożenie. Tworzony jest wyraźny obraz zawartości torby, a komputery mogą wykryć materiały wybuchowe, w tym te w płynie. TSA - Amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Transportu

Są już zresztą pierwsze lotniska, jak na przykład to w Shannon w Irlandii, które zniosły ograniczenia dotyczące pojemności 100 ml.

Inne nadal mają to ograniczenie dla bagażów podręcznych i wszystko wskazuje na to, że na zmianę poczekamy kolejne lata aż nowy sprzęt trafi do większej liczby portów lotniczych.

