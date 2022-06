Spis treści: 01 Netflix: cena, pakiety i abonament, jakie filmy i seriale

Netflix: cena, pakiety i abonament, jakie filmy i seriale

Na początek wspomnijmy o serwisie streamingowym, od którego cały temat się zaczął. Netflix jest najpopularniejszym serwisem VOD na świecie. Oferuje najwięcej filmów oraz seriali w swojej bibliotece. Są w nim tytuły każdego gatunku i z różnych krajów. Wśród nich amerykańskie hity, japońskie animacje czy polskie produkcje. Wśród nich znajdziemy takie popularne seriale jak:

Stranger Things ,



, The Crown,



Arcane ,

, Narcos,



Wiedźmin ,

, Squid Game ,

, Grace i Frankie,

Orange is The New Black,

House of Cards,

Emily w Paryżu,

Sex Education.

Netflix oferuje również interesujące filmy z różnych gatunków. Wśród nich znajdziemy:

Sonic. Szybki jak błyskawica,

Gierek ,

, Spirited Away: W krainie Bogów,

Oszust z Tindera .

Netflix udostępnia nam trzy różne plany abonamentowe, w zależności od naszych potrzeb.



Netflix w planie Basic oferuje oglądanie filmów i seriali na jednym urządzeniu jednocześnie, w jakości SD (480p). Cena pakietu w tym roku została obniżona do kwoty 29 zł miesięcznie .

oferuje oglądanie filmów i seriali na jednym urządzeniu jednocześnie, w jakości SD (480p). Cena pakietu w tym roku została obniżona do kwoty . Netflix w planie Standard oferuje większy komfort oglądania. Otrzymujemy filmy i seriale w jakości HD (1080p). Dodatkowo możemy oglądać je na dwóch urządzeniach jednocześnie . Cena pakietu pozostała bez zmian - 43 zł.

oferuje większy komfort oglądania. Otrzymujemy filmy i seriale w jakości HD (1080p). Dodatkowo możemy oglądać je na . Cena pakietu pozostała bez zmian - Netflix w planie Premium w porównaniu z poprzednimi usługami daje więcej... za więcej. Jakość 4K+HDR, dźwięk Dolby Atmos oraz dostęp na czterech urządzeniach jednocześnie kosztuje po zmianach w cenniku sprzed kilku miesięcy aż 60 zł.

Ceny pakietu wciąż mogą ulec zmianie. Nie jest to jedynie prognoza. W niektórych krajach na świecie już teraz Netflix podniósł stawki, a zapowiadane są kolejne wzrosty abonamentu.

Disney Plus: jaka cena, jak oglądać filmy i seriale, kiedy w Polsce

Disney Plus zadebiutował w Polsce 14 czerwca 2022 roku. Czy jest lepszy od Netflixa? Ten nowy amerykański serwis ma ofercie produkcje studia Marvel, Star Wars, Disney czy Pixar. Nie powinno więc dziwić, że seriali znajdziemy takie tytuły jak:

Zdjęcie Disney Plus już wkrótce dostępny dla polskich użytkowników serwisów VOD / Disney+ / materiał zewnętrzny

Disney, Pixar, Marvel i Gwiezdne Wojny. Połączenie tych firm może skutkować również paletą fantastycznych pełnometrażowych filmów bez korzystania z VPN. Wśród nich możemy spodziewać się:

Cena abonamentu Disney Plus w Polsce wynosi 28,99 zł miesięcznie. Oferta roczna wynosi 289,90 zł. Można też korzystać z oferty Disney Plus proponowanej przez Polsat Box Go czy Plusa.

HBO Max: jaka cena, co obejrzeć, czy warto kupić abonament?

HBO Max w Polsce funkcjonuje od marca 2022 roku. Usługa zastąpiła HBO GO i od samego początku baza filmów i seriali jest regularnie aktualizowana. Wśród nich możemy znaleźć hity prosto z kina:

HBO Max również kojarzy się z dawką dobrych, legendarnych i światowych seriali. Nie można więc nie wspomnieć o takich tytułach jak:

Abonament HBO Max nie jest podzielony na pakiety. Usługa oferuje oglądanie tytułów na 3 urządzeniach, tworzenie 5 profili i oglądania w trybie offline. Możemy również cieszyć się jakością 4K, HDR oraz Dolby Atmos. Wszystkie te udogodnienia kosztują 29,99 zł miesięcznie. Istnieje również opcja zakupu pakietu rocznego w kwocie 234,99 zł. Daje nam to 19,60 zł w skali miesiąca.

Zdjęcie Amazon Prime to nie tylko dostęp do usługi Video, ale również do tańszych zakupów i gier / Amazon Prime / materiał zewnętrzny

Amazon Prime Video: ile kosztuje, jakie filmy i seriale, czy warto

Amazon Prime Video na początku swojej działalności w Polsce w 2016 roku nie miał dużej liczby popularnych tytułów. Obecnie jest jednym z bardziej interesujących serwisów streamingowych. Platforma może szczycić się sukcesem serialowym. Wśród nich można wymienić:

The Boys ,

, The Grand Tour,

Dr House ,

, Twin Peaks,

Człowiek z wysokiego zamku,

Star Trek Picard,

Koło czasu,

American Gods.

Amazon Prime Video pomimo wielu hucznych tytułów serialowych, gorzej wypada z filmami. Nie wszystkie osiągają światowe sukcesy. Niektóre udostępniane są też na innych platformach. Nie zmienia to faktu, że natrafimy w nim na niszowe interesujące kino dla każdego. Na liście znajdziemy:

Usługa Amazon Prime Video dostępna jest w darmowym okresie próbnym na okres 30 dni. Płatna baza filmów i seriali kosztuje 10,99 zł miesięcznie. Tanio? Taniej wychodzi usługa roczna, za którą trzeba zapłacić tylko 49 zł. W tej kwocie otrzymujemy dostęp do tytułów w jakości 4K oraz obsługę HDR. Możemy również korzystać z usługi na 3 urządzeniach oraz z trybu offline.

Polsat Box Go: czy jest płatny, ile kosztuje, co w ofercie

Polsat Box Go jest subskrypcją wideo na żądanie rozwijaną przez Grupę Polsat Plus. Powstała w wyniku fuzji usługi Ipli oraz Cyfrowego Polsatu Go we wrześniu 2021 roku. Dostęp do usługi posiadają wszyscy abonenci Polsat Box. W serwisie znajdziemy popularne seriale Polsatu. Wśród nich:

Pierwsza miłość,

Przyjaciółki,

Policjantki i policjanci .

Zdjęcie Polsat Box Go to usługa VOD w kwocie 30 zł miesięcznie / Polsat Box Go / INTERIA.PL/materiały prasowe

Z filmów odnajdziemy w bibliotece:

Polsat Box Go jest usługą inną niż Polsat Go i nie powinno się ich mylić. Polsat Go jest darmową aplikacją oferującą dostęp do programów telewizyjnych oraz seriali Polsatu. Dostępne są one z dołączonymi reklamami. Polsat Box Go natomiast jest płatną subskrypcją wynoszącą 30 zł miesięcznie. Filmy pełnometrażowe otrzymamy w jakości 4K, natomiast reszta produkcji wyłącznie w HD lub FullHD.

Player: czy jest darmowy, ile kosztuje, jak wykupić

Player jest platformą streamingową, której dostawcą jest TVN. Oferuje seriale ze swoich kanałów telewizyjnych (wliczając w to również TTV) oraz umożliwia połączenie w sobie pakietu HBO oraz Canal+. Korzystając z Playera możemy obejrzeć:

Królowe Życia ,

, Ciężarówką przez Stany

Gogglebox przed telewizorem.

Player oferuje dostęp do polskich, jak również międzynarodowych produkcji kinowych. Wśród nich znajdziemy:

Focus,

Teściowie,

Dom Gucci (dostępny w opcji "Film na życzenie").

Zdjęcie TVN Player to koszt 18 zł lub 25 zł z pakietem HBO / TVN Player / materiał zewnętrzny

Player nie jest darmowy i oferuje kilka różnych pakietów. Najtańszy kosztuje 8 zł i oferuje wyłącznie tytuły Player Original, programów oraz seriali TVN. Minusem tej oferty są reklamy w trakcie seansu.



Oferta bez reklam, z trybem offline oraz jakością 4K kosztuje 18 zł miesięcznie lub 119 zł rocznie. Abonament z dostępem do kanałów telewizyjnych jest już kwotą rzędu 30 zł miesięcznie. Możemy dokupić również dodatkowo Player z dostępem do Canal+ za 45 zł miesięcznie oraz HBO za 25 zł miesięcznie.

Dodatkową usługą, którą oferuje Player, jest funkcja "Filmy na życzenie". Jest typową, cyfrową wypożyczalnią filmów, w której udostępniony zostaje nam tytuł na 48 godzin. Ceny filmów są różne i wynoszą 10-40 zł.

Canal+ Online: ile kosztuje i jak oglądać?

Canal+ Online jest marką łączącą usługę VOD z telewizją internetową. Oferuje widzom dostęp do wielu produkcji polskich oraz zagranicznych. Znajdziemy w jej bibliotece klasyki polskiego kina oraz telewizji. Na tej platformie zobaczymy m.in.:

13 posterunek ,

, Wesele,

Dziewczyny z Dubaju.

Zdjęcie Canal+ Online oferuje szereg różnych pakietów abonamentowych dla użytkowników usługi VOD / Canal Plus / materiał zewnętrzny

Wśród zagranicznych hitów możemy wybrać:

serial Dexter ,

, nagrodzony Oscarem film Na Rauszu .

Osoby posiadające abonament telewizji satelitarnej mogą korzystać z oferty Canal+ Online bez dodatkowych opłat. Wystarczy zarejestrować się na stronie Canal+.

Dla wszystkich innych użytkowników dostęp kosztuje 45 zł miesięcznie lub w promocji 198 zł na pół roku. Możemy w abonamencie dodać również usługę Netflix, wtedy z pakietem Premium płacimy 82 zł miesięcznie.

Oprócz tego za 55 zł możemy mieć Canal+ Online wraz z abonamentem HBO Max. Pakiet wszystkich trzech usług VOD to koszt 92 zł miesięcznie.

TVP VOD: czy jest darmowe, jak oglądać

TVP VOD uznaje się za "największą w polskim Internecie bibliotekę telewizyjnych programów". Oferuje filmy i seriale emitowane na antenie Telewizji Polskiej. Wśród nich znajdziemy seriale takie jak:

Na sygnale,

Ranczo .

Dostępne są również programy telewizyjne:

Familiada,

Szansa na sukces.

Zdjęcie TVP VOD jest usługą bezpłatną dla osób opłacających abonament radiowo-telewizyjny / TVP/Vod / materiał zewnętrzny

Biblioteka obfituje również w filmy fabularne czy dokumentalne. Wśród nich wymienić można:

Bo we mnie jest seks ,

, Putin: historia rosyjskiego szpiega.

Dostęp do TVP VOD jest darmowy dla osób, które posiadają zarejestrowany odbiornik radiowo-telewizyjny oraz opłacają abonament RTV. Oczywiście dostęp mają również ludzie zwolnieni z tej opłaty (np. emeryci). Reszta osób może skorzystać z serwisu płacąc 9,99 zł miesięcznie. Dodatkowo nowi abonenci otrzymają na start 14 dni za darmo.

Viaplay: jaka cena, jakie filmy i seriale, jaka oferta sportowa

Viaplay to jeden z największych producentów video w Skandynawii. W Polsce usługa rozpoczęła swoją działalność w sierpniu 2021 roku. Viaplay oferuje oglądanie piłkarskiej Ligi niemieckiej, Ligę Europy, NHL czy zawody w darcie. Dodatkowo pod koniec zeszłego roku przejęła ona udostępnianie transmisji KSW.

Viaplay planuje udostępnić wkrótce transmisje:

piłkarskiej ligi angielskiej,

Formuły 1.

Oprócz oferty sportowej jest w niej także bogata liczba filmów i seriali. Wymienić wśród nich można:

W naszym kraju subskrypcja usługi Viaplay kosztuje 34 zł.

SkyShowtime: kiedy w Polsce?

Rok 2022 obfituje w udostępnianie usług VOD w Polsce. Wśród nich warto wspomnieć również o platformie SkyShowtime.

Streaming oferuje produkcje stworzone przez Paramount+, Showtime, Sky oraz Peacock. Możemy się więc spodziewać, że w bibliotece będą takie seriale i filmy, jak:

Obecnie nie ma jeszcze informacji o przewidzianych opłatach za abonament w naszym kraju. Pozostaje czekać na oficjalne ogłoszenie od SkyShowtime.

Apple TV+: jaka cena, jakie filmy i seriale w ofercie

Ostatnią propozycją z naszej listy jest Apple TV+ - usługa, która otrzymała niedawno dwie statuetki BAFTA w kategoriach technicznych. Ten serwis VOD jest przynależny do amerykańskiej firmy Apple. Globalny start platformy miał miejsce w listopadzie 2019 roku. Usługa ta oferuje mniej popularnych tytułów kinowych i telewizyjnych, lecz posiadają wiele gwiazd telewizyjnych i kinowych.

Z Apple współpracuje chociażby Jennifer Aniston, Renee Zelwegger czy Tom Hanks. Nazwiska mówią same za siebie. Warto zapoznać się z tytułami:

Morning Show ,

, Misja Greyhound,

CODA ,

, Sekret wilczej gromady.

Apple TV+ kosztuje miesięcznie 24,99 zł. W tej kwocie otrzymujemy również dostęp do Apple Music, Apple Arcade oraz 200GB chmury iCloud.

