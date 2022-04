Spis treści: 01 Nie tylko polskie seriale na Netflix

Tatry staną się areną brutalnych morderstw w nowym serialu kryminalnym Netflixa "Detektyw Forst" na podstawie twórczości Remigiusza Mroza. W rolę cynicznego, ale skutecznego policjanta wcieli się Borys Szyc.

Namiętność i lojalność splotą się w miłosnym dylemacie w filmowej adaptacji romansu Anny Szczypczyńskiej "Dzisiaj śpisz ze mną".

"Informacja zwrotna" to z kolei historia o wewnętrznych zmaganiach i odkupieniu, stworzona na podstawie powieści Jakuba Żulczyka. W nowej serialowej produkcji Netflixa zobaczymy Arkadiusza Jakubika.

Serialowa czarna komedia "Gang Zielonej Rękawiczki" to z kolei historia trzech nieuchwytnych, szlachetnych złodziejek, które ukrywają się w cichym domu opieki.

"Brokat" zabierze z kolei widzów w sentymentalną podróż do Polski lat 70. Netflix pokaże w tej produkcji niezależne kobiety, które żyją na własnych zasadach (w rolach głównych: Magdalena Popławska, Wiktoria Filus i Matylda Giegżno).

W "Infamii" (to roboczy tytuł serialu) będziemy z kolei obserwować losy nastoletniej Romki, która balansując między współczesnym światem nastolatków, a tradycyjnymi romskimi zasadami, próbuje odnaleźć siebie.

Natomiast netfliksowy serial komediowy "Gry rodzinne" rozegra się w dniu ślubu studentki medycyny z zamożnym chirurgiem plastycznym. Jak to czasem bywa w takich sytuacjach... rodziny młodej pary zdają sobie sprawę, że jedyne co ich łączy, to sekrety i kłamstwa.

Uczucia skomplikują relacje także w "Lovzone", poruszającym serialu Netflixa dla młodych widzów o nastolatce w spektrum autyzmu, która patrzy na świat przez obiektyw kamery.

Nie tylko polskie seriale na Netflix

Na Netflix trafi też horrot "HELLHOLE". To historia młodego milicjanta, który w klasztorze, w przebraniu duchownego, przenika do klasztornego życia i próbuje wyjaśnić niedawne, zagadkowe zniknięcie kilku dręczonych pensjonariuszy.

Duże emocje wywoła także "Broad Peak". To opowieść o losach niezłomnych polskich himalaistów.

W produkcji jest też ekranizacja powieści Zbigniewa Nienackiego "Pan Samochodzik i Templariusze".

Z kolei we "Freestyle" obiecujący uliczny raper i jego przyjaciel wpadają w tarapaty kiedy duża transakcja sprzedaży narkotyków kończy się dla nich totalną katastrofą (w głównej roli Maciej Musiałowski).

W filmie "Dzień Matki" poznamy z kolei byłą agentkę do zadań specjalnych (w tej roli Agnieszka Grochowska), która będzie musiała wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna.

Komedia romantyczna "Jeszcze przed Świętami" to z kolei historia, w której trzydziestoletnia kurierka próbuje uratować Gwiazdkę.

Komedią omyłek okaże się "Pewnego razu na krajowej jedynce", kiedy to grupa nieznajomych przypadkowo wyruszy w trasę samochodem użytym do napadu na bank, w którym znajdują dwa miliony złotych.

"Noc w przedszkolu" to natomiast czarna komedia, w której próba do szkolnych jasełek zmienia się w sąd nad niegrzecznym 5-latkiem.

Przed niemożliwym wyborem stanie piękna Marta w futurystycznym romansie "Dziewczyna i kosmonauta", o której serce rywalizować będą dwaj piloci F-16, ale stawką w ich grze będzie również wymarzony lot w kosmos.

Polskie produkcje poruszają widownię na całym świecie: wzruszają, bawią, fascynują i zachęcają do rozmowy. Nadchodzące miesiące to czas filmowych i serialowych premier, które dotykają rozmaitych tematów i reprezentują odmienne gatunki, konwencje i style filmowe. mówi Anna Nagler, dyrektor ds. lokalnych seriali oryginalnych w Netflix.

Jeszcze w kwietniu w Netflix wcześniej zapowiadane produkcje "Poskromienie złośnicy", "365 Dni: Ten dzień" i "Zachowaj spokój", a w kolejnych miesiącach "Królowa" i "Wielka woda".

