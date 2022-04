Jak odświeżyć smartfon z Androidem, żeby był jak nowy? Te triki w tym pomogą

Spis treści: 01 Usuń niepotrzebne aplikacje ze smartfona

02 Zrób porządek z danymi w pamięci smartfona

03 Zaktualizuj system Android do najnowszej wersji

04 Zaktualizuj wykorzystywane aplikacje

05 Wyłącz niepotrzebne animacje w smartfonie

06 Sprawdź ustawienia smartfona

07 Broń ostateczna. Przywróć ustawienia fabryczne

W dzisiejszych czasach większość sprzętów lubi się psuć po zakończeniu okresu gwarancyjnego. Nie inaczej jest ze smartfonami . Dlatego też nie powinno nas dziwić, że producenci każdego roku wypuszczają na rynek nowe urządzenia. Zanim dopadnie nas chęć wymiany telefonu na nowy, zastanówmy się, czy nie wystarczy odświeżyć Androida. Dzięki temu zaoszczędzimy pieniądze i będziemy mogli cieszyć się dalej smartfonem.

Jak odświeżyć smartfon z Androidem, żeby był jak nowy?

Usuń niepotrzebne aplikacje ze smartfona

Czasami za dużo danych w telefonie powoduje spowolnienie pracy procesora. Skutkuje to opóźnieniem działania całego urządzenia. Jeśli już dopadł nas ten problem, warto na samym początku sprawdzić, jakie aplikacje mamy zainstalowane. Może się okazać, że posiadamy programy, z których nie korzystaliśmy od wielu miesięcy.

Sposobów na usunięcie aplikacji jest kilka. Możemy przeglądać pobrane programy w menu, by kolejno zaznaczać te, które zdecydujemy się odinstalować. Istnieje również opcja przejścia w Ustawienia, a następnie w Pamięć masową. Na końcu wybieramy Zarządzanie pamięcią. W niektórych modelach taki proces spowoduje uruchomienie Plików Google. Możemy tam zaznaczyć kilka nieużywanych aplikacji jednocześnie celem ich usunięcia. Istnieją również w Sklepie Play zewnętrzne programy pozwalające na weryfikację zainstalowanych programów.

Zrób porządek z danymi w pamięci smartfona

Oprócz usunięcia aplikacji powinniśmy również zrobić porządek z zapisanymi na telefonie danymi. Często zdarza się zapisać coś w pamięci telefonu i później o tym zapomnieć. Nieważne, czy chodzi o zdjęcia, których potrzebowaliśmy z konkretnej przyczyny, czy gify pobrane z Internetu. Wszystkie dane się kumulują, zapełniając pamięć naszego smartfona. Obsługa wszystkich zapisanych przez nas plików możliwa jest przez aplikację Pliki/MyFiles/Menedżer plików.

Zdjęcie Usunięcie niepotrzebnych danych w Androidzie możliwe jest w Menedżerze plików / materiały prasowe

Pierwszym miejscem, które powinniśmy sprawdzić w tym miejscu jest folder Pobrane. Często właśnie tam kolekcjonujemy dokumenty, które pobieramy z konkretnego powodu, czasem wyłącznie na jednorazowy użytek. Zastanówmy się również przy sprzątaniu telefonu nad tym, czy nie lepszą opcją będzie przeniesienie zdjęć w chmurę.

Zaktualizuj system Android do najnowszej wersji

Aktualizacje systemu często przynoszą poprawę wydajności naszego telefonu. Poprawiają również jakość bezpieczeństwa i błędy systemowe. Wszystkie wymienione aspekty są ważne, by osiągnąć sukces w funkcjonowaniu Androida. Aby upewnić się, że mamy najnowszą wersję Androida, musimy wejść w Ustawienia, potem w Aktualizację systemu. Jeśli jest dostępna nowsza wersja systemu, klikamy Pobierz i Zainstaluj.

Zaktualizuj wykorzystywane aplikacje

Po aktualizacji systemu, możemy sprawdzić wersję zainstalowanych programów. Taki ruch przyda się, kiedy odczuwamy spowolnienie w działaniu programu. Aktualizację aplikacji możemy zrobić z poziomu Sklepu Play. Wchodzimy tam w nasze konto oraz wybieramy Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami, a potem w Nowości. Pojawi się lista zainstalowanych programów, które wymagają aktualizacji.

Zdjęcie Aktualizacja aplikacji w Androidzie pozwala na przyspieszenie ich pracy / materiał zewnętrzny

Wyłącz niepotrzebne animacje w smartfonie

Wolne działanie telefonu, szczególnie na starszych modelach może być spowodowane animacjami. Obciążają one procesor i wpływają na funkcjonowanie całego oprogramowania. Wyłączenie animacji możliwe jest w trybie dewelopera. Aby go uruchomić, należy wejść w Ustawienia oraz zakładkę O telefonie. Szukamy tam informacji o numerze seryjnym urządzenia. Musimy w nią kliknąć kilka razy, by uruchomić specjalny tryb.

Po włączeniu trybu deweloperskiego wracamy w Ustawienia, by przejść w Opcje programisty. W menu znajdziemy funkcję Rysowanie, gdzie możemy wybrać skalę animacji okna lub całkowicie ją wyłączyć. To samo możemy zrobić z innymi animacjami.

Sprawdź ustawienia smartfona

Jeśli już wchodzimy w Ustawienia, możemy przy okazji sprawdzić, jakie usprawnienia oferuje nam Android. Posiada on w sobie zestaw wielu udogodnień oraz pozwala na blokowanie niektórych funkcji. Możemy tam uruchomić tryb ciemny, który zaoszczędzi baterię. Dostępna jest również blokada aplikacji w tle. Obciążają one procesor i zużywają dużo baterii.

Aby zamrozić aplikacje funkcjonujące w tle, należy wrócić do Opcji programisty. W sekcji Aplikacje wybieramy Limit procesu w tle, następnie decydujemy się na odpowiednią dla nas opcję. Możemy zatrzymać funkcjonowanie dowolnej aplikacji lub zezwolić na działanie konkretnej liczby programów w tle.

Broń ostateczna. Przywróć ustawienia fabryczne

Jest to "broń ostateczna" na naszego Androida. Jeśli wszystkie wspomniane wcześniej propozycje nie pomogą, całkowite wyczyszczenie telefonu może dać mu drugie życie. Zanim natomiast podejmiemy się tych działań, dobrze będzie stworzyć kopię zapasową systemu. Możemy wtedy być pewni, że najważniejsze dane systemowe pozostaną nienaruszone. Po tym wchodzimy w Ustawienia, System i Opcje zaawansowane. Na koniec wybieramy funkcję Wymaż wszystkie dane. Dalsze kroki tego procesu przedstawione będą na ekranie naszego telefonu.

