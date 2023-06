Have I been pwned. Sprawdź, czy twoje dane wyciekły

Najbardziej cenionym miejscem w sieci do sprawdzania, czy nasze dane wyciekły, jest strona internetowa Have I been pwned. Stworzona na podstawie specjalnych haszy i kodowania danych pozwala na bezpieczną weryfikację bezpieczeństwa naszych maili, loginów, a nawet numeru telefonu. Wystarczy wpisać interesującą nas frazę, a dzięki temu otrzymamy wyniki i wyszczególnione pozycje.

Zdjęcie Have I been pwned, czyli sposób na sprawdzenie naszych danych. / https://haveibeenpwned.com/ / materiały prasowe

Aby przeprowadzić dokładną weryfikację, należy przyjrzeć się wielu loginom i adresom, z których korzystamy. Strona Have I been pwned jest bezpieczna i darmowa. Dzięki niej możemy bez przeszkód sprawdzić, co i gdzie wydarzyło się z naszymi danymi.

Antywirus i bezpieczeństwo danych

Chcąc chronić swoje dane ważne jest, aby nasz komputer (a nawet i telefon) był zaopatrzony w odpowiednią ochronę. Zagrożenia płynące z sieci to nie tylko podejrzane witryny internetowe. Dlatego konieczne jest, aby poza zdrowym rozsądkiem zapatrzyć się w dobry program antywirusowy. Darmowy czy płatny, każda z opcji będzie stanowić dodatkowe wsparcie w zakresie naszego bezpieczeństwa.

Można go wykorzystać nie tylko do tworzenia bieżącej zapory, ale również do przeprowadzania skanów naszego komputera. Program antywirusowy pomoże wykryć niebezpieczne pliki znajdujące się na naszym dysku, które mogą odpowiadać np. za udostępnianie naszych haseł i loginów.

Dobre programy przeszukują też internet i na bieżąco informują swoich użytkowników o wycieku ich danych.

Co zrobić po wycieku danych do sieci?

Jeżeli dowiedzieliśmy się, że nasze dane wyciekły, należy bardzo poważnie podejść do kwestii zmiany haseł i loginów. Najlepszym sposobem jest przygotowanie sobie listy wszystkich danych logowania, które do tej pory używaliśmy - nie tylko haseł, ale również adresów mailowych. Poza tym warto znaleźć wszystkie serwisy gdzie używamy tych informacji do logowania.

Teraz pora przejść do zmiany haseł i danych dostępowych. Po pierwsze, nasze hasła muszą być skomplikowane i wyjątkowe dla każdej ze stron. Korzystanie z tych samych haseł w wielu miejscach może mieć w przypadku wycieku dalece niepożądane konsekwencje. W zmienianiu danych i trzymaniu ich w bezpiecznych miejscach przydaje się również weryfikacja dwuskładnikowa, ustawianie pomocniczych adresów mailowych oraz menadżer haseł.