Spis treści: 01 Co to jest Android Auto? Do czego służy?

02 Jak sprawdzić, czy samochód ma Android Auto?

03 Co zrobić, gdy Android Auto nie działa w samochodzie?

Co to jest Android Auto? Do czego służy?

Android Auto to aplikacja mobilna wydana w marcu 2015 roku przez firmę Google. W Polsce natomiast z tej opcji można korzystać od grudnia 2021 roku. Dostęp do tych usług ma poza tym 45 innych krajów.

System Android Auto pozwala na przesyłanie widoku ekranu telefonu z systemem Android, na ekran komputera znajdującego się w samochodzie. Wszystko odbywa się za pośrednictwem przewodu USB, który połączy smartfon z pojazdem. Do przesyłu można wykorzystać także Bluetooth.

Podłączenie Android Auto do komputera samochodowego daje możliwość korzystanie z aplikacji telefonu na większym i wygodniejszym w użyciu ekranie. Wszystkie niezbędne lub chętnie wykonywane czynności takie jak np. sprawdzanie nawigacja, odbieranie połączeń, włączanie muzyki są wówczas o wiele prostsze i bezpieczniejsze w wykonaniu.

Dodatkowo mając Android Auto, można korzystać z Asystenta Google. Pozwala to na korzystanie z dostępnych funkcji za pomocą poleceń głosowych. Tym samym nawet nie trzeba odrywać dłoni od kierownicy. W ten sposób odsłuchamy otrzymane SMS-y, odpiszemy na nie, dyktując treść, puścimy ulubioną muzykę. W tym celu uruchamiamy asystenta słowami "OK Google", wydajemy mu interesujące nas polecenie, a aplikacja robi wszystko za nas.

Jak sprawdzić, czy samochód ma Android Auto?

Na sprawdzenie, czy samochód ma Android Auto, jest kilka sposobów. Najprostszym z nich jest zweryfikowanie informacji w instrukcji obsługi lub specyfikacji technicznej, gdzie zawarta jest pełna lista wyposażenia. Tu powinniśmy bez problemu znaleźć potwierdzenie, czy nasz pojazd posiada system Android Auto.

W przypadku, gdy w dostępnych dokumentach nie odnaleźliśmy interesujących nas informacji, sprawdzimy, czy samochód ma Android Auto, szukając dedykowanego portu USB lub przycisku oznaczonego Android Auto. Może też wystąpić oznaczenie Smartphone Projection. Jeśli zawarte są takie elementy, najprawdopodobniej pojazd posiada pożądaną funkcję. Warto jednak pamiętać, że brak takich symboli nie oznacza od razu braku aplikacji.

Ostatnim sposobem na sprawdzenie, czy samochód ma Android Auto, jest podłączenie telefonu do gniazda USB za pomocą odpowiedniego kabla. Smartfon powinien mieć zainstalowany system Android 9.0 lub nowszą wersję. Po połączeniu sprzętów na ekranie komputera w samochodzie powinna pojawić się informacja o aplikacji Android Auto. Gdy po wykonaniu tych czynności nic się nie stanie, oznacza to, że prawdopodobnie samochód nie posiada Android Auto.

Co zrobić, gdy Android Auto nie działa w samochodzie?

Nie działający Android Auto może mieć kilka przyczyn. Jeśli występują problemy, w pierwszej kolejności należy sprawdzić kompatybilność systemu z pojazdem. Jej brak najczęściej występuje w przypadku starszych modeli aut. Wówczas jedynym rozwiązaniem będzie zakup nowego, kompatybilnego ekranu dotykowego.

W przypadku niedziałającego Android Auto należy również sprawdzić, czy nie jest uszkodzony kabel lub gniazdo USB. W takiej sytuacji może pomóc zmiana przewodu na oryginalny, o długości maksymalnej 2 metry. Jeśli jednak przyczyną problemów jest zniszczone wejście USB, konieczna będzie wymiana bezpiecznika lub całego gniazda.

Co natomiast, gdy pojazd jest kompatybilny, a problem nie leży po stronie kabla czy gniazda USB? Swoją uwagę powinniśmy skierować na dostępne aktualizacje. Zainstalowanie najnowszej wersji aplikacji może pomóc rozwiązać problem niedziałającego Android Auto.

Android Auto może nie działać także ze względu na korzystanie ze starej wersji Androida na smartfonie. Wystarczy więc sprawdzić najnowsze dostępne aktualizacje systemu i wprowadzić je do urządzenia.