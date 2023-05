Popularny czat, czyli Facebook Messenger

Chociaż Messenger został już dawno wyodrębniony z Facebooka i przeniesiony do samodzielnej aplikacji, to nadal jest ściśle powiązany z popularnym medium społecznościowym. Czat od Mety jest jednym z najpopularniejszych w Polsce, a gdy użytkownicy w innych krajach chętnie przesiadają się np. na WhatsApp, to w naszym kraju niepodzielnie króluje Messenger.

Nic dziwnego, w końcu połączenie go z naszym kontem na Facebooku daje dostęp do rozmów z bliskimi, znajomymi i nie tylko. Pozwala również łatwo przenosić się na rozmowy prowadzone jako strona na Facebooku której właścicielami lub administratorami jesteśmy. Skoro chętnie korzystamy z tego narzędzia to warto wiedzieć, jak usunąć wiadomość na Messengerze.

Jak usunąć wiadomość z Messengera?

Przypadek, roztargnienie lub przypływ emocji - czasem zdarza się, że niepotrzebnie napiszemy daną wiadomość i wyślemy ją komuś na Messengerze. Jeżeli w porę się opamiętamy, to możemy bez problemu usunąć taką treść. Aby skasować wiadomość z Messengera, wystarczy (w wersji mobilnej) przytrzymać palcem naszą wiadomość.

Pojawi się kontekstowe menu, w którym wybieramy opcję "Cofnij wysłanie" a następnie "Cofnij wysłanie do wszystkich". Dzięki temu nasza wiadomość zniknie nie tylko w naszym czacie, ale również u jej adresata. Jeżeli dana osoba nie zdążyła jej przeczytać to jesteśmy uratowani - widoczny będzie jedynie komunikat informujący o cofnięciu wysyłania - nieznana pozostanie jednak treść, a to najbardziej istotne.

Zdjęcie Kasowanie wiadomości na Messengerze. / materiały własne / Facebook

Jak usunąć wiadomość z Messengera na komputerze? W desktopowej wersji Messengera (np. podczas korzystania z Facebooka w przeglądarce) zaraz obok wysłanej przez nas wiadomości widoczne będą 3 kropki. Korzystając z pojawiającego się menu możemy wybrać opcję "Usuń" i po sprawie.

Jak usunąć czat i rozmowę z Messengera?

Jeżeli robimy porządki na swoim koncie Messenger i chcemy pozbyć się niechcianych czatów lub rozmów, to skasowanie ich jest proste. Usunięcie rozmowy jest możliwe poprzez przytrzymanie danej konwersacji palcem aż do ukazania się dodatkowego menu. Tam możliwe jest usunięcie czatu z Messengera lub zarchiwizowanie go. Ta druga opcja pozwala wrócić do niego w przyszłości bez kasowania.

Zdjęcie Jak usunąć wiadomość z Messengera? To bardzo proste. / materiały własne / Facebook

W przeglądarce musimy uruchomić całą zawartość Messengera, a następnie skorzystać z 3 kropek pojawiających się po najechaniu kursorem na dany czat. Ponownie, mamy kilka opcji - możemy usunąć konwersację z Messengera lub ją zarchiwizować.

Zdjęcie Czat na Messengerze można usunąć lub zarchiwizować. / materiały własne / Facebook

Jak usunąć wiadomość z Messengera u odbiorcy?

Niestety (albo i stety?) skasowanie cudzej wiadomości w Messengerze u odbiorcy jest niemożliwe, Jeżeli chcemy, aby odbiorca nie mógł widzieć danej wiadomości, możemy skasować jedynie usunąć własną wiadomość - niemożliwe jest skasowanie czyjejś wiadomości ani czatu tak, aby został on skasowany na innym koncie.

Oznacza to, że nasza możliwość "edycji" konwersacji po obydwu stronach ogranicza się jedynie do własnych treści. O ile skasowanie własnej wiadomośći na Messengerze jest możliwe, tak usunięcie np. wiadomości naszego rozmówcy sprawi, że tylko my nie będziemy jej widzieć - pozostanie widoczna dla autora. To samo tyczy się czatów.