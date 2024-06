Spis treści: 01 Czym wyczyścić monitor?

02 Jak czyścić monitor?

03 Czyszczenie monitora. Jakich środków lepiej nie używać?

04 Jakie zabrudzenia powstają na monitorze?

Czym wyczyścić monitor?

Do czyszczenia monitora komputera najlepiej używać specjalnych, przeznaczonych do takich zabiegów produktów. Rzeczone wyroby nie zawierają substancji, które mogłyby uszkodzić tego rodzaju sprzęt. Zazwyczaj są dostępne w formie płynów, pianek czy chusteczek nasączonych środkiem. Ich cena przeważnie nie przekracza 40 zł. Dobrej jakości środek do czyszczenia ekranu można kupić już za nieco ponad połowę tej kwoty.

Monitor należy czyścić za pomocą odpowiedniej ściereczki. Do takiego zadania najlepiej nada się wyrób wykonany z mikrofibry. Ów materiał ma właściwości antystatyczne, za których sprawą można ograniczyć gromadzenie się kurzu na powierzchni ekranu.

Jak czyścić monitor?

Czyszczenie monitora komputera powinno odbywać się tylko wtedy, gdy sprzęt jest odpięty od gniazdka. Co więcej, jeśli urządzenie podczas pracy się nagrzało, to warto poczekać do momentu jego całkowitego wystudzenia.

Płynu do czyszczenia ekranu lepiej nie rozprowadzać bezpośrednio na powierzchni monitora. Dobrze jest nanieść niewielką ilość środka na ściereczkę i z jej pomocą pozbyć się zabrudzeń. Trzeba pamiętać o tym, by nie przyciskać za bardzo ścierki do ekranu. Czyszcząc monitor należy wykonywać delikatne, okrężne ruchy. W ten sposób można ograniczyć ryzyko przypadkowego uszkodzenia matrycy.

Przy czyszczeniu monitora laptopa warto również pamiętać o tym, by zadbać o klawiaturę. Może się w niej gromadzić nie tylko kurz, ale również okruchy od jedzenia.

Czyszczenie monitora. Jakich środków lepiej nie używać?

Do czyszczenia monitora (zarówno LCD, jak i LED lub OLED), powinno używać się specjalnie do tego przeznaczonych preparatów. Mycie ekranu innymi środkami czystości, takimi jak płyny do szyb, płyny do mycia naczyń czy środki w aerozolu do mebli, może skończyć się uszkodzeniem sprzętu.

Nie zaleca się również czyszczenia ekranu innymi specyfikami, które zawierają alkohol, amoniak czy aceton. Co ważne, lepiej zrezygnować z wycierania monitora za pomocą ręcznika papierowego, papieru toaletowego lub gąbek do zmywania. Używając tych przyborów można przypadkowo porysować ekran.

Jakie zabrudzenia powstają na monitorze?

Brak regularnego czyszczenia monitora może sprawić, że ekran stanie się prawdziwym siedliskiem kurzu. Co więcej, z czasem mogą się na nim pojawiać również inne typy zabrudzeń, jak na przykład ślady po palcach czy tłuste plamy. W skrajnych przypadkach brud może znacząco utrudniać korzystanie z monitora.

Dbanie o ekran pomoże zredukować ilość zgromadzonych na nim patogenów, takich jak wirusy, bakterie czy grzyby. Owe mikroorganizmy mogą przyczyniać się do rozwoju różnych chorób. Wobec tego lepiej regularnie czyścić monitor.

