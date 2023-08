Spis treści: 01 Jak zeskanować tekst ze zdjęcia na iPhone?

02 OneNote i funkcja OCR

03 Obiektyw Google do skanowania tekstu w obrazie

04 Text Fairy - aplikacja do zamiany obrazu w tekst

Jak zeskanować tekst ze zdjęcia na iPhone?

Posiadacze telefonów od Apple mogą skorzystać z funkcji Tekst na żywo. Pozwala ona na przeanalizowanie filmu lub obrazu pod kątem występującego tekstu. Opcja ta jest dostępna podczas wyszukiwania treści online, jak i z poziomu aparatu. To ułatwia np. wybranie numeru telefonu, który znajduje się na fotografii.

Jak włączyć funkcję Tekst na żywo w iPhone?

Reklama

Wchodzimy w Ustawienia

Wybieramy opcję Ogólne

Klikamy w Język i ustawienia, a następnie Tekst na żywo

Możliwe jest też wyodrębnienie tekstu ze zdjęcia przy pomocy zaznaczenia. Wystarczy, że wejdziemy np. w galerię i klikniemy interesujące nas zdjęcie. Następnie należy przytrzymać palec na wskazanym fragmencie tekstu i przesunąć go tak, żeby zaznaczyć go w całości. Teraz możemy tekst np. skopiować i wkleić w inne miejsce.

OneNote i funkcja OCR

Jeżeli korzystamy z systemu operacyjnego Windows i aplikacji OneNote to bez problemu poradzimy sobie z kopiowaniem tekstu ze zdjęcia. Aplikacja posiada specjalną funkcję OCR (Optyczne Rozpoznawanie Znaków), dzięki której można automatycznie wyodrębnić tekst z pliku graficznego.

Aby to zrobić, należy kliknąć obraz prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Kopiuj tekst z obrazu. Potem trzeba wybrać miejsce, w które skopiujemy zapisany tekst. Może to być dokument tekstowy, pole do wpisania adresu mailowego czy pasek wyszukiwarki internetowej.

Funkcja OCR od Windows pozwala również wyodrębnić tekst z obrazu wielostronicowego wydruku. Od nas zależy, czy chcemy skopiować tekst z konkretnej strony, czy też ze wszystkich wchodzących w skład pliku.

Obiektyw Google do skanowania tekstu w obrazie

Posiadacze Androida najpewniej mają już pierwsze doświadczenia z Obiektywem Google dawno za sobą. Nie wszyscy jednak zdołali poznać te niezwykłe narzędzie. Posiada doprawdy wiele funkcjonalności, a przykładem jest nie tylko szukanie obiektów ze zdjęć, lecz również kopiowanie z nich tekstu. To ułatwia pracę i nie tylko.

Zobacz też: Nowe funkcje Google Maps

Jak skorzystać z tej funkcji? Wystarczy uruchomić Obiektyw Google i nakierować go w stronę tekstu, który chcemy przenieść do telefonu. Zaraz po przeanalizowaniu go możemy skopiować, wkleić czy edytować zdania i wyrazy. Skuteczność tej funkcji nie jest idealna, ale i tak pozostaje bardzo użyteczną. Co więcej, program ten jest darmowy i instaluje się automatycznie wraz z Androidem.

Text Fairy - aplikacja do zamiany obrazu w tekst

Aplikacja Text Fairy jest darmowa (choć ma reklamy), nie jest związana ani z Google czy Micosoftem lub Apple i działa świetnie. Co najważniejsze, Text Fairy bardzo dobrze radzi sobie z naszym językiem i dzieleniem tekstu na fragmenty, akapity i nie tylko. Trzeba przyznać, że odpowiednie formatowanie kopiowanego ze zdjęcia tekstu potrafi być bardzo istotną funkcją.

Jak widać, przenoszenie tekstu ze zdjęcia jest powszechne i mamy do wyboru wiele użytecznych aplikacji. Cieszy, że renomowani producenci sprzętu i oprogramowania dostarczają swoje autorskie rozwiązania. Te na dodatek są bardzo dobre i z czystym sumieniem można je polecić zarówno na systemach iOS, jak i Androidzie czy Windowsie.