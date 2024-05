Spis treści: 01 Wyłączenie telefonu bocznymi przyciskami

02 Wyjęcie baterii (opcja dla telefonów z wymiennymi bateriami)

03 Resetowanie urządzenia za pomocą specjalistycznego narzędzia serwisowego

Wyłączenie telefonu bocznymi przyciskami

Kiedy zastanawiamy się jak zresetować telefon, pierwszym krokiem będzie próba wyłączenia go za pomocą przycisków bocznych. W większości przypadków można to zrobić równocześnie naciskając i przytrzymując przycisk zasilania, przez mniej więcej dziesięć sekund. Działanie to powinno spowodować w telefonie, tzw. twardy reset, po którym urządzenie natychmiast wyłączy się, bez konieczności używania ekranu dotykowego.

Może okazać się, że po przytrzymaniu przycisku zasilania, na ekranie urządzenia, pojawi się menu, w którym zawarte będą takie opcje jak: “Wyłącz" lub “Resetuj". Jednak nie działający ekran umożliwiać będzie wybór odpowiedniej opcji. Dalsze przytrzymywanie przycisku, powinno pominąć okno wyboru i natychmiast wyłączyć urządzenie. Jeżeli jednak tak się nie stanie, spójrz na kolejne opcje jak zresetować telefon gdy nie działa dotyk (zarówno na Androidzie, jak i iOS).

Jeśli telefon wyłączy się po przytrzymaniu przycisków bocznych, warto odczekać kilka sekund, aż dojdzie do całkowitego wyłączenia. Po chwili można ponownie włączyć zasilanie i sprawdzić, czy problem z niedziałającym dotykiem został rozwiązany.

Wyjęcie baterii (opcja dla telefonów z wymiennymi bateriami)

Jak zresetować telefon, jeżeli sposób z przyciskami bocznymi nie przyniósł oczekiwanych skutków? Jeśli telefon ma wymienną baterię, opcją na zresetowanie urządzenia jest jej wyciągnięcie, odczekanie kilku sekund i jej ponowne zainstalowanie.

To jednak opcja dla starszych modeli telefonów komórkowych. Nowoczesne smartfony mają już baterię montowaną na stałe.

Resetowanie urządzenia za pomocą specjalistycznego narzędzia serwisowego

W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy żadna z powyższych metod nie przyniosła oczekiwanych skutków, konieczne może być użycie specjalistycznego narzędzia serwisowego lub specjalnego oprogramowania dostarczonego przez producenta telefonu. Zaawansowane narzędzia pozwolą na zresetowanie telefonu z poziomu komputera, nawet gdy ekran dotykowy będzie wyłączony lub nie będzie odpowiadał.

Specjalistyczne narzędzia umożliwią komunikację między komputerem a urządzeniem z danym systemem operacyjnym. Dzięki niemu wykonać będzie można wiele operacji, w tym resetowanie lub przywracanie ustawień fabrycznych, nawet jeśli ekran urządzenia mobilnego nie odpowiada.

Narzędzia dostarczane przez niektórych producentów telefonów są oprogramowaniem, które dostosowane może być pod konkretny model telefonu. Dzięki niemu użytkownik zyskuje dodatkowe funkcje, które mogą być przydatne podczas diagnozowania problemów z telefonem.

Podsumowując, korzystanie z narzędzi systemowych lub autorskich oprogramowań, oferowanych przez producentów może być niezbędne, gdy klasyczne metody jak zresetować telefon nie przyniosą oczekiwanych rezultatów.