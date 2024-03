Jak zrobić numer prywatny? Oto prosty sposób

Numer prywatny w telefonie, znany także jako numer ukryty lub anonimowy, to numer telefonu, który nie wyświetla się odbiorcy połączenia. Gdy ktoś dzwoni z numeru prywatnego, na ekranie telefonu odbiorcy może pojawić się napis "Numer prywatny", "Anonimowy" lub podobny komunikat zamiast rzeczywistego numeru telefonu osoby dzwoniącej. Jak go włączyć? Jest na to sposób.

Zdjęcie Numer zastrzeżony. / 123RF/PICSEL