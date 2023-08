Spis treści: 01 Kupujemy telefon za 1000 zł. Co musi mieć?

02 Realme C55 - dobry telefon z 8GB RAM

03 Xiaomi Redmi Note 12. Telefon za mniej niż 1000 zł

04 Dobry i tani telefon Samsung M23 5G

05 Infinix Note 12 - świetny telefon do 1000 zł

06 Motorola Moto G72 - telefon z czystym Androidem

Kupujemy telefon za 1000 zł. Co musi mieć?

Dobry telefon do 1000 zł może nie będzie mieć najnowszych i najlepszych funkcji, ale świetnie sprawdzi się w codziennych zadaniach. Poza oczywistościami jak SMS czy połączenia, mowa też o płatnościach NFC, przeglądaniu internetu i robienia zdjęć. O czym musimy pamiętać podczas wybierania budżetowego smartfona?

Cechy dobrego telefonu w takiej kwocie to przede wszystkim odpowiednia pamięć RAM. W przypadku telefonu z Androidem, im jest jej więcej, tym lepiej.

Jeżeli chcemy kupić telefon za 1000 zł, powinniśmy celować w modele posiadające 6GB RAM, chociaż w niektórych przypadkach wystarczy 4GB. To jednak absolutne minimum. Co jeszcze?

Reklama

Na pewno bateria, która powinna być spora i gwarantować nam pełny dzień korzystania z urządzenia.

Realme C55 - dobry telefon z 8GB RAM

Pierwsza propozycja z naszej listy telefonów do 1000 zł już przekracza zalecaną liczbę gigabajtów RAM. Realme C55 ma aż 8GB RAM, co świetnie sprawdzi się w środowisku Androida i podczas korzystania z różnych aplikacji. Dodajmy do tego Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G88 i mamy maszynkę, która poradzi sobie z grami, edycją zdjęć czy po prostu komfortowym użytkowaniem na co dzień. Jak to w przypadku chińskich producentów bywa, telefon ma też dodatkowe zalety.

Zdjęcie realme C55 to dobry telefon za tysiąc złotych. / realme / materiały prasowe

Można tu wymienić np. zestaw dwóch aparatów fotograficznych, z których jeden ma 64 megapiksele. A jak z pamięcią wewnętrzną? Użytkownik ma aż 256 gigabajtów na dane. Poza tym realme C55 kosztuje 999 zł i to naprawdę dobry i tani telefon. Jest też całkiem spory - zaopatrzono go w 6,72-calowy ekran o rozdzielczości 1080 na 2400 pikseli. Producent chwali się też rozwiązaniem Mini Capsule, co jest oczywistym nawiązaniem dla Dynamic Island od Apple.

Specyfikacja realme C55:

Procesor: MediaTek Helio G88

Ekran: 6,72 cala, rozdzielczość 1080 na 2400 pikseli

Pamięć RAM: 8GB (możliwość rozszerzenia do 16GB)

Pamięć wewnętrzna: 256GB

Bateria: 5000 mAh

Aparat: 64 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix (przód)

Xiaomi Redmi Note 12. Telefon za mniej niż 1000 zł

Skoro obiektem zainteresowania jest najlepszy telefon za 1000 zł, to nie mogło zabraknąć propozycji od Xiaomi. Co ciekawe, mając budżet wynoszący równy tysiąc uda nam się przyoszczędzić. Xiaomi Redmi Note 12 kosztuje 799 zł, dlatego w kieszeni zostają nam dwie stówki. Co otrzymamy za tak niewielką (jak na smartfon) kwotę? Przede wszystkim duży ekran 6,67 cala z rozdzielczością 2400 na 1080 pikseli wykonany w technologii AMOLED. Jak wygląda sprawa podzespołów?

Zdjęcie Xiaomi Redmi Note 12. / Xiaomi / materiały prasowe

Za działanie Xiaomi Redmi Note 12 odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 685 i 4GB RAM. Tej pamięci operacyjnej nie ma zbyt wiele, ale wystarczy w codziennych zadaniach. Na plus działa również bateria o pojemności 5000 mAh i szybkie ładowanie o mocy 33W. Ciekawą rzeczą jest zaopatrzenie telefonu w odświeżanie 120 Hz i aparat główny 50 megapikseli.

Specyfikacja Xiaomi Redmi Note 12:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 685

Ekran: 6,67 cala, rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli 120 Hz

Pamięć RAM: 4GB

Pamięć wewnętrzna: 64GB

Bateria: 5000 mAh

Aparat: 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix z przodu

Dobry i tani telefon Samsung M23 5G

Jaki telefon Samsung do 1000 zł kupić? Opcja może być tylko jedna i jest nią Samsung Galaxy M23. Seria M to czwarta w kolejności (po Z, S i A) seria koreańskiego producenta. Urządzenia te przez lata dojrzewały, a dziś możemy dzięki temu kupić dobry i tani telefon. Propozycja od Samsunga ma łączność 5G, świetny ekran (jak na Samsunga przystało) i płatności NFC. Do tego robi naprawdę dobre zdjęcia.

Zdjęcie Tani Samsung Galaxy M23 to dobry telefon. / Samsung / materiały prasowe

Sercem telefonu jest procesor Qualcomm Snapdragon 750G. Czy 4GB RAM to mało? Naszym zdaniem to minimum, a ten Samsung na szczęście je spełnia. Podobnie jak zestaw aparatów, dzięki któremu zrobimy przyzwoite zdjęcia i nagramy wideo w 4K. Bateria ma 5000 mAh, a całość jest niedroga. Samsung Galaxy M23 5G kosztuje 899 zł.

Specyfikacja Samsung Galaxy M23:

Procesor: Qualcomm Snapdragon 750G

Ekran: 6,6 cala, rozdzielczość 2408 na 1080 pikseli

Pamięć RAM: 4GB RAM

Pamięć wewnętrzna: 128GB

Bateria: 5000 mAh

Aparat: 50 Mpix + 5 Mpix + 8 Mpix

Infinix Note 12 - świetny telefon do 1000 zł

A co powiecie na smartfon Infinix Note 12? Ten naprawdę dobry telefon kosztuje mniej więcej 800 zł i posiada naprawdę wiele, jak na tak niską cenę. Urządzenie ma podobny rozmiar jak inne w tym zestawieniu. Przekątna ekranu to 6,7 cala, rozdzielczość również nie odbiega od standardów. Niska cena w zamian za niezbyt popularną markę? To możliwe.

Zdjęcie Infinix Note 12. / Infinix / materiały prasowe

Na pokładnie mamy 8GB RAM - aż dwukrotnie więcej niż w przypadku wymienionego wcześniej Samsunga. Za działanie urządzenia odpowiada też dobrze oceniany w tym segmencie cenowym procesor MediaTek. Dobrym zwyczajem jest utrzymanie standardu baterii, która w tym przypadku ma pojemność 5000 mAh. Nie brakuje też miejsca na dane. Użytkownik otrzymuje 128GB wbudowanej pamięci na zdjęcia, dane i nie tylko.

Specyfikacja Infinix Note 12:

Procesor: MediaTek Helio G99

Ekran: 6,7 cala, rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli

Pamięć RAM: 8GB

Pamięć wewnętrzna: 128GB

Bateria: 5000 mAh

Aparat: 50 Mpix + 2 Mpix + 0,3 Mpix + 16 Mpix

Motorola Moto G72 - telefon z czystym Androidem

Na koniec Motorola, czyli marka dla koneserów. Skąd taki pogląd? Mamy bowiem do czynienia ze smartfonem, na którym zainstalowano czystego Androida. To dla wielu użytkowników ogromna zaleta. Nie dość, że telefon jest pozbawiony nie zawsze udanych nakładek, to podzespoły mogą sobie lepiej poradzić z czystym systemem. Nakładki są fajne - ale nie zawsze. Motorola do niczego nas nie zmusza i pozwala bawić się w pełni oryginalnym systemem od Google.

Zdjęcie Motorola Moto G72 ma świetny aparat. / Motorola / materiały prasowe

A jest czym się bawić. Motorola Moto G72 kosztuje 999 zł (w promocji za 799 zł) i jest jednym z najlepszych telefonów do 1000 zł na ten moment. W środku mamy 8GB RAM, 128GB pamięci wewnętrznej i znany z poprzednich modeli procesor od MediaTek. Jest jeszcze niespodzianka - Motorola ma główny aparat o rozdzielczości 108 megapikseli. Najlepszy i niedrogi telefon do zdjęć? Jak widać nawet za niewielkie pieniądze można pobawić się w mobilną fotografię.

Specyfikacja Motorola Moto G72:

Procesor: MediaTek Helio G99

Ekran: 6,6 cala, rozdzielczość 2400 na 1080 pikseli

Pamięć RAM: 8GB

Pamięć wewnętrzna: 128GB

Bateria: 5000 mAh

Aparat: 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 16 Mpix