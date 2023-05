Telefon do 2000 zł, czyli średni budżet

Jeszcze kilka lat temu powiedzielibyśmy, że telefon do 2000 zł oznacza większą część urządzeń znajdujących się na rynku. Czasy i ceny się jednak zmieniły, dlatego zakładany dziś budżet nie pozwala na sięgnięcie po topowe konfiguracje większości producentów. Nie oznacza to jednak, że nie da się w tej kwocie znaleźć urządzenia wysokiej jakości.

Przede wszystkim musimy być gotowi na pewne ograniczenia, które w wielu przypadkach będą w pełni akceptowalne. Jeżeli interesuje nas telefon z dobrym aparatem do zdjęć czy urządzenie godne zaufania w codziennym użytkowaniu, to budżet do 2000 zł w 2023 roku umożliwi zakup takiego smartfona.

Zakup telefonu do 2000 zł - o czym pamiętać?

W obecnych czasach parametry podzespołów są do siebie dość zbliżone, jeżeli mowa o konkretnym przedziale cenowym. To jeszcze nie flagowce, gdzie producenci prześcigają się w nowatorskich rozwiązaniach. Telefony do 2000 zł powinny mieć przede wszystkim dobrej jakości ekran - AMOLED i rozdzielczość przynajmniej Full HD+ to dobry standard i minimum, które gwarantuje nam wyrazisty i przyjemny dla oka obraz.

Taki przedział cenowy pozwala również na otrzymanie dobrego zestawu aparatów. Warto zwrócić uwagę nie na cyfry, lecz ostateczną jakość produkowanych obrazów. Poza tym mowa o nowoczesnych telefonach - są one prądożerne, dlatego na pokładzie powinna być bateria o pojemności większej niż 4000 mAh z możliwością szybkiego ładowania. Całość domyka pamięć RAM - więcej nie zaszkodzi, ale 6GB lub 8GB traktujmy jako próg wejścia.

Oppo Reno7 8/128GB - tani telefon z dobrym aparatem

Nasze zestawienie rozpoczynamy propozycją od Oppo, a konkretniej od modelu Reno7 z 8GB pamięci RAM i 128GB pamięci na dane. To zdecydowanie dobre połączenie gwarantujące nam nie tylko wystarczającą pamięć roboczą, ale również spory zapas miejsca na pliki, w tym zdjęcia, filmy czy aplikacje. Z tymi ostatnimi telefon poradzi sobie nieźle - na pokładzie tego niedrogiego telefonu znajduje się procesor Qualcomm Snapdragon 680.

Specyfikacja Oppo Reno7:

Wyświetlacz 6,4" AMOLED FHD+ 2400x1080 pikseli

Procesor Qualcomm Snapdragon 680

8GB pamięci RAM

128GB pamięci na dane

Odświeżanie ekranu 90Hz

Aparat główny 64 Mpx o rozdzielczości 9216x6912

Dwa dodatkowe aparaty 2 Mpx

Aparat do selfie od Sony 32 Mpx

Telefon Oppo Reno7 8/128 to świetna opcja w kategorii telefonu do 2000 zł - kosztuje znacznie mniej, bo w promocji można go dorwać nawet za ok. 1300 zł. Zadowoli w szczególności tych użytkowników, którym zależy na wykonywaniu ciekawych i dobrych jakościowo zdjęć w niewielkiej cenie. Dodatkową zaletą jest też bateria - jej pojemność wynosi 4500 mAh i pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia przez cały dzień.

OnePlus Nord 2 5G, czyli (prawie) tani flagowiec

Użycie terminu "flagowiec" w kontekście telefonu za mniej niż 2000 zł to spore nadużycie, ale spieszę ze sprostowaniem - chodzi o możliwości OnePlus Nord 2 które uzyskał dzięki swoim podzespołom. Wszystko za sprawą bardzo wydajnego procesora MediaTek Dimensity 1200-AI, który w parze ze sporą liczbą gigabajtów RAM zapewnia ogromny komfort z użytkowania. Chiński producent zadbał o wiele!

Specyfikacja OnePlus Nord 2 5G:

Wyświetlacz 6,43" 2400 x 1080 Fluid AMOLED

Odświeżanie 90Hz

Procesor MediaTek Dimensity 1200-AI

6/8/12GB pamięci RAM

Pamięć na dane 128 lub 256GB

6-częściowy obiektyw główny 50 Mpx

Obiektyw szerokokątny 8 Mpx

Obiektyw stałoogniskowy 2 Mpx

Aparat przedni 32 Mpx

Podobnie jak w przypadku wspomnianego wcześniej Oppo Reno7, tak i OnePlus Nord 2 5G oferuje przednią kamerę od Sony o takiej samej rozdzielczości. Na pokładzie nie zabrakło baterii 4500 mAh, która dodatkowo może być ładowana szybciej dzięki mocy 67W. Jak widać, producent oferuje kilka wariantów pamięci swojego urządzenia - najlepiej byłoby wybrać ten z 12GB RAM, choć i 8 w zupełności powinno wystarczyć. Średni wariant OnePlus Nord 2 5G to koszt 1700 zł. Taki telefon do 2000 zł z pewnością nikogo nie zawiedzie.

Motorola Edge 30 Neo

Telefon z czystym Androidem to w dzisiejszych czasach niezbyt częsty widok. Tym bardziej cieszy fakt, że Motorola oferuje tego rodzaju urządzenia i to w niezłych cenach. Motorola Edge 30 Neo to bardzo dobrze wykonany telefon do 2000 zł, który zadowoli nawet bardziej wymagających użytkowników. Za kulturę pracy odpowiada zresztą nie tylko system pozbawiony nakładek - to również dzieło dobrze dobranych parametrów urządzenia.

Specyfikacja Motoroli Edge 30 Neo:

Ekran 6,28" pOLED FHD+ 2400x1080

Procesor Qualcomm Snapdragon 695

8GB pamięci RAM

128GB pamięci na dane

Zestaw aparatów 65 Mpx + 13 Mpx

Przedni aparat 32 Mpix

Za 2000 zł otrzymujemy dobry telefon do zdjęć, który oferuje również ciekawy design i przyzwoite pozostałe parametry. Wielkość ekranu jest dość standardowa, nie brakuje pikseli a całość jest w rzeczy samej dobrze skrojonym urządzeniem. No i ta cena - Motorola Edge 30 Neo kosztuje w promocji 1599 zł. To również niedrogi telefon z szybkim ładowaniem 68W.

Samsung Galaxy A34 5G 6/128GB

Czy warto szukać modelu topowego producenta, jeżeli interesuje nas telefon do 2000 zł? Samsung twierdzi, że jak najbardziej. Nie bez powodu seria A jest najpopularniejszą w naszym kraju, wygrywając nawet z ultrawydajnymi flagowcami. Chociaż Samsung Galaxy S23 jest genialny, to nasz dzisiejszy budżet zakłada mniejszy wydatek - a telefon do 2000 zł pozwoli na zakup jego tańszego brata. Mowa oczywiście o modeli Samsung Galaxy A34 5G. Zainteresowani niedrogim telefonem z Korei?

Specyfikacja Samsunga Galaxy A34 5G:

Wyświetlacz 6,6" 2340 x 1080px, Super AMOLED

6GB pamięci RAM

128GB pamięci na dane

Procesor MediaTek Dimensity 1080

Aparat tylny 48 Mpx + 8 Mpx + 5 Mpx

Aparat przedni 13 Mpx

W niezwykle "uroczym" opakowaniu, jakim jest obudowa, znajdziemy parametry świetnie korespondujące z relatywnie niską ceną. Samsung Galaxy A34 5G kosztuje nawet 1600 zł (choć częściej w okolicach 1800 lub 1900 zł) i oferuje odświeżanie ekranu na poziomie 120Hz, wytrzymałą baterię 5000 mAh oraz wieloletnie wsparcie. Samsung idąc śladem Apple gwarantuje nam 4 duże aktualizacje systemu i 5-letnie aktualizowanie zabezpieczeń.

Samsung do 2000 zł może pochwalić się też standardem IP67 w zakresie odporności na wodę i pył. No i wygląda ładnie - tak po prostu.

ASUS ZenFone 8 8/128GB

Przed nami smartfon, który swoimi parametrami plasuje się zdecydowanie wyżej, niż wskazywałaby na to jego cena. Bo oto telefon za 2000 zł, od Asusa który ma na pokładzie mocnego Snapdragona, wysoki standard wodoodporności i świetny aparat. Można stwierdzić, że to budżetowy telefon nawet dla graczy. Zainteresowani?

Specyfikacja ASUS ZenFone 8:

Ekran 5,92" AMOLED 2400x1080

120Hz odświeżania ekranu

8GB pamięci RAM

128GB pamięci na dane

Qualcomm Snapdragon 888

Dwa aparaty z tyłu - 64 Mpx i 12 Mpx

Aparat przedni 12 Mpx

W eleganckiej obudowie zamknięto mocną specyfikację zdolną nie tylko do robienia zdjęć, ale również sprawdzającą się w bardziej wymagających zadaniach. Fakt, bateria jest trochę mała - 4000 mAh przydałoby się nieco powiększyć, choć na całe szczęście w zestawie znajdziemy kabel do ładowania 30W. Przyda się po sesji nagrywania wideo w 8K - bo to również potrafi ten ASUS ZenFone 8.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128GB

Spodziewaliście się zestawienia telefonów do 2000 zł bez wzmianki o Xiaomi? My też nie, dlatego pora na kultowego w niektórych kręgach producenta z Chin. Przed nami Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, czyli wypakowany możliwościami budżetowy smartfon do zdjęć, filmów, rozrywki i codziennego użytkowania.

Specyfikacja Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G:

Ekran 6,67" OLED Full HD

Odświeżanie ekranu 120Hz

6GB RAM

128GB pamięci na dane

Procesor MediaTek Dimensity 1080

Aparat główny 50 Mpx

Dwa aparaty dodatkowe - 8 Mpx i 2 Mpx

Aparat przedni 16 Mpx

Dlaczego warto zwrócić uwagę na ten model? Mieści się w budżecie, bo kosztuje mniej niż 2000 zł (w okolicach 1899 zł), ma świetny zestaw aparatów i wydajne podzespoły. Użytkownicy chwalą go za dzielne znoszenie trudów codziennych zadań, a pomaga w tym również bateria o pojemności 5000 mAh. Co więcej, można ją naładować dzięki ładowarce o mocy 67W.