Jakie sankcje? Chiny ruszyły z masową produkcją "cudownego" materiału

Nic więc dziwnego, że Chiny - zmagające się z sankcjami handlowymi - w ostatnich latach coraz mocniej stawiają na samodzielną produkcję. Co prawda chińska wersja T1000 (tak, prawie jak terminator), będąca efektem współpracy Changsheng Technology Co Ltd i Uniwersytet w Shenzhen, nie jest pierwszym produkowanym lokalnie włóknem węglowym, ale pierwszym tej klasy możliwym do masowej produkcji, bo wspomniane jednostki zadeklarowały gotowość wytwarzania 1700 ton materiału rocznie.



T1000 uciągnie nawet dwa samoloty

Według pracownika Changsheng Technology, cytowanego przez People’s Daily, produkcja włókien węglowych w Chinach ograniczała się dotąd głównie do odmian T300 i T700, a wysokowydajne włókno węglowe T1000 stanowiło zaledwie ułamek.



Już niedługo to się zmieni, a żeby uzmysłowić sobie, z jak wyjątkowym materiałem mamy do czynienia, główny naukowiec w Changsheng Technology, Xu Jian, wyjaśnia, że metrowa wiązka włókna węglowego T1000 waży zaledwie 0,5 grama, ale wytrzymuje około 500 kg, więc "wiązka o grubości palca mogłaby uciągnąć dwa samoloty".