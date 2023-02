Jedna z największych fabryk na ukończeniu. Co będzie produkowane w kolejnym zakładzie Grupy Azoty?

Budowana w zachodniopomorskich Policach flagowa inwestycja Grupy Azoty ma być jednym z największych zakładów przemysłowych produkujących propylen i polipropylen w Europie Środkowo-Wschodniej.

Produkty z Pomorza Zachodniego będą miały szerokie zastosowanie

Według informacji prasowej, tworzywa w fabryce będą produkowane pod nazwą handlową Gryfilen®. Mają charakteryzować się bardzo niską zawartością substancji lotnych i będą pozbawione ftalanów, bisfenolu A, czyli tzw. BPA. Tworzywa te zapewnią nieprzenikalność smaków i zapachów, co jest cechą szczególnie ważną w przemyśle spożywczym.

Symbolicznym rozpoczęciem kolejnego etapu była pierwsza dostawa propanu do gazoportu w Policach na koniec grudnia ubiegłego roku.

Wideo youtube

Zarówno zrealizowana ostatnio dostawa propanu oraz wszystkie uzyskane decyzje administracyjne i procesy rejestracyjne potwierdzają, że nowa fabryka polimerów Grupy Azoty w Policach wkrótce rozpocznie produkcję. Całościowy postęp prac w budowie wynosi już ponad 99%, a rozładunek propanu do zbiorników w naszym nowym gazoporcie traktujemy jak symboliczny początek finiszu czteroletniej budowy nowego kompleksu chemicznego na Pomorzu Zachodnim. mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Reklama

W skład całego kompleksu chemicznego wchodzą: instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o całkowitej mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Dzięki terminalowi przeładunkowemu (Police położone są na drodze wodnej do Szczecina) będzie możliwość pozyskania surowców drogą morską.

Produkty, które opuszczą Zakłady Polimery Police, znajdą zastosowanie m.in. folii spożywczych, opakowań sztywnych, pojemniki na żywność, artykułach gospodarstwa domowego, w przemyśle motoryzacyjnym, farmaceutycznym czy budownictwie (rury, włókna).

Zdjęcie Polimery Police w województwie zachodniopomorskim / Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police) / materiały prasowe

Zdjęcie Polimery Police w województwie zachodniopomorskim / Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police) / materiały prasowe

Zdjęcie Terminal magazynowo-przeładunkowy / Grupa Azoty Polyolefins (Polimery Police) / materiały prasowe